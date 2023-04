PANI no recibió denuncia de violación a niña por ausencia de una secretaria, asegura diputada

La diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), denunció que una oficina del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ubicada en Alajuela, no recibió una denuncia por violación a una niña de 10 años, debido a que la secretaria encargada del trámite no estaba trabajando ese día.

Según la legisladora, los hechos ocurrieron la semana pasada, entre el 17 y el 21 de abril. “No estaba la secretaria, entonces le dijeron que regresara esta semana, donde la mamá de la niña es la que la está llevando y está diciendo que su pareja viola a su hija”, aseguró Rojas.

La socialcristiana relató el caso, este miércoles, durante la comparecencia de funcionarios del PANI y fiscales especializados en materia penal juvenil ante la Comisión Legislativa de la Mujer. Aseguró que se enteró del caso tras visitar la casa de la abuela de la menor afectada.

“El padrastro ya no está en la casa, porque la mamá de la niña lo echó. Pero fueron a poner la denuncia a la Fiscalía, y les dijeron que tuvieran paciencia porque hay muchos casos adelante ¡La niña tiene 10 años y le está diciendo a su mamá que está siendo violada! No me digan que esto no es responsabilidad de ustedes”, dijo.

A la comparecencia acudieron el director regional del PANI en Cartago, Eduardo Arrieta, y los fiscales Huberth Solís, Oscar Arroyo y Karen Mora.

Dichos funcionarios se presentaron a declarar en medio de cuestionamientos por el tratamiento del caso de Keibril García, una bebé de 9 meses que fue secuestrada, el pasado domingo 9 de abril, por un hombre en Cervantes de Cartago.

Rojas afirmó que durante los últimos días ha recibido decenas de correos, llamadas y mensajes relacionados con casos de niñas en situación de violencia física y sexual, en los cuales se han planteado las alertas ante las instituciones, y al día de hoy siguen esperando una solución.

“Uno de los mensajes dice: ‘Soy un caso más de violencia ignorado, soy madre soltera de dos hijas, de las cuales la primera fue producto de una violación a mis 13 años, por parte de mi tío materno de más de 26 años, el cual, sigue en proceso de juicio’.

“Ya esa niña producto de esa violación tiene 10 años, pero sigue el juicio, el de ellas es un caso más”, fustigó Rojas con evidente molestia.

La diputada reclamó a las autoridades que se brinde una solución final y permanente a esta problemática.

“Aquí están fallando las instituciones y una vez más el caso vuelve a salir porque algo sucedió. Ha habido negligencia de parte de la Fiscalía y del PANI, en particular de los tres fiscales que el día de hoy recibimos, quienes apenas se sentaron dijeron ‘no nos vamos a referir a nada’. Ni siquiera el fiscal general se atrevió a tanto.

“Luego nos aparece en las estadísticas que hay un niño más muerto por violencia, y volvemos a hacer en la Asamblea todo esto que estamos haciendo; se vuelve a investigar, y siguen las cosas sin cambiar. Esto ya sucedió hace cuatro años con el PANI, pero nada cambia y las respuestas son las mismas”, reclamó Rojas.