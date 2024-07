Pacheco Dent cobró ‘monto simbólico’ por uso de finca en campaña de Rodrigo Chaves, dice organizadora

Allan Pacheco Dent, el empresario detenido por supuestas irregularidades en la obtención de permisos para talar terrenos del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, cobró un “monto simbólico” por el uso de una finca de su familia, en Barva de Heredia, para una actividad de campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

El 26 de marzo del 2022, Pacheco Dent facilitó las instalaciones del centro de eventos V Entertainment para el cierre de campaña, en Heredia, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), previo a la segunda ronda del 2 de abril de ese año. Así lo confirmó la organizadora de la actividad, Virginia López Rojas.

Este es el mismo lugar donde Chaves efectuó una fiesta para los jerarcas del gobierno, en octubre del 2022. El personal de Presidencia también celebró un evento allí, en diciembre de ese mismo año. En esa finca además, entrenó la Unidad Especial de Intervención (UEI), un cuerpo policial que responde a las órdenes del presidente de la República y tiene, entre sus funciones, la protección de este.

Según Virginia López Rojas, ella asumió la organización de la actividad luego de que varios conocidos se le acercaron para solicitarle ayuda, dada su larga experiencia en la producción de eventos. Dijo no recordar el nombre de las personas.

Precisó que cobró menos del valor real, pues hubo varias donaciones, como el servicio de emergencias médicas, la seguridad y el aporte del local.

“Todos los eventos que se hacen ahí se coordinan con él (Pacheco Dent). Fue un pago simbólico, de eso sí me acuerdo. Ellos querían ayudar, como ya habíamos trabajado en otras cosas, pedimos la ayuda. Usted sabe que en esto usted paga, pero también le ayudan los proveedores, los empresarios. Por ejemplo, si yo voy a poner una tarima y es algo de beneficencia, le pido ayuda al proveedor para bajar costos”, dijo López.

“Me dieron una parte del alquiler y la otra parte la cobré yo. Ellos me cobraron algo simbólico, porque querían hacer donación, fue algo como simbólico lo que se pagó”, continuó la organizadora de eventos, quien agregó que conocía a Pacheco Dent, pues ya había realizado otras actividades en V Entertainment.

“Así es como trabaja uno, ayudando a la gente que lo contrata. Yo no sé si él iba con ese partido político o no, pero como ya lo conocía me le acerqué”, narró la productora de eventos.

Convocatoria a evento de campaña de Rodrigo Chaves en la finca del empresario Allan Pacheco Dent, en marzo del 2022, después de la primera ronda.

‘Hubo que conseguir mucha donación’

Ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el partido reportó una factura a nombre de Virginia López Rojas, por ¢1.640.920, según informó el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos ante una consulta de La Nación.

En la factura, se consignó que ese monto era por “alquiler, ampliación de sonido del evento, transporte, globos, decoración, perros calientes, inflables, mascaradas, cimarrona, comida del personal de seguridad, coordinación y logística del cierre de campaña en Heredia”.

“Conseguí unas emergencias médicas que nos donaron su tiempo y me encargué de todos los requisitos con las instituciones. Hubo que conseguir mucha donación para poder comer, de gente que yo conocía y que quería ayudar. En la factura, pusimos el sonido y algunas cosas que ya no eran regaladas”, detalló López.

No obstante, ante TSE, el PPSD no reportó ninguna donación, en especie o en efectivo, relacionada con esa actividad. Tampoco se registran donaciones o contribuciones de Allan Pacheco Dent.

“Vistos los registros contables y la liquidación de gastos presentados por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), correspondientes al proceso electoral nacional del 2022, no se identifican gastos, contribuciones, donaciones o aportes, que, de forma expresa, refieran a la actividad señalada en su consulta”, aseguró Ronald Chacón Badilla, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del órgano electoral.

Factura presentada por Virginia López Rojas por la organización del evento del PPSD, en Barva de Heredia. Foto: TSE

Los vínculos entre el gobierno y empresario

Este jueves, este diario reveló que, en la última campaña electoral, de previo a la segunda ronda, los días 22 y 25 de marzo del 2022, el perfil de Facebook de Progreso Social en Heredia anunció un “picnic con don Rodrigo”. En la invitación, se consignó que la actividad se celebraría el 26 de marzo en las instalaciones de V Entertainment.

Posteriormente, el día de la actividad, en ese mismo perfil, se subieron fotos donde se veían inflables para niños, cimarrona y mascarada, además de decenas de partidarios con banderas y signos alusivos a la agrupación.

La Nación también dio a conocer que la alta jerarquía del Gobierno, convocada por el presidente Chaves, celebró una “fiesta bailable” en esta finca de la familia de Pacheco Dent, en octubre del 2022.

Adicionalmente, Chaves nombró al empresario en mayo del 2023 en la Comisión Fílmica Nacional, un órgano del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La Fiscalía detuvo temporalmente a Pacheco Dent bajo la sospecha de que, mediante permisos irregulares extendidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a la sociedad Playa Manzanillo S. A., donde él figura como representante legal, se habría cambiado el uso de suelo en áreas de bosque y humedales de Gandoca Manzanillo para “desarrollar una infraestructura urbanística”.

Este miércoles, Rodrigo Chaves salió en defensa de los permisos otorgados por el Sinac –órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)–. Negó que hubiese alguna irregularidad o que le debiera un favor a alguien, aunque sí admitió conocer a Pacheco Dent: “Don Allan vivió a la par de mi casa”, alegó.