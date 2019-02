“Estábamos conversando y de pronto se me lanzó a tocarme los senos. Me lo quité de encima de un empujón y recuerdo que le hablé duro. Le dije que ¿qué le pasa? Me respondió: ‘No me diga que no quiere que la toque’. Yo le respondí fuerte que no quería. Estaba que ahogaba de furia y asustada".