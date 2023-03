Omisión de párrafo clave del TSE: Pilar Cisneros dice que leyó ‘lo que le interesaba’

La diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, afirmó este martes que ella solamente leyó la parte que le interesaba de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las contribuciones privadas a personas o grupos con pretensiones políticas.

La polémica explotó este lunes, cuando el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, empezó a cuestionarle a la legisladora que no hubiera leído todo el párrafo que se refiere a la posibilidad de que una precampaña reciba financiamiento de grupos privados.

Para fundamentar su alegato de que no hubo estructura paralela de financiamiento en la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves, la diputada Cisneros leyó una parte de una jurisprudencia del 2009 del órgano electoral (2522-E8-2009).

En el párrafo que leyó, dice que “en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupos de personas con pretensiones políticas, aunque estos sean conocidos aspirantes a cargos de elección popular dentro de un partido”.

No obstante, Cisneros no leyó una salvedad que hace ese mismo párrafo de inmediato: “con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario”.

Este martes, en declaraciones a la prensa, luego de la sesión del plenario, Cisneros dice que lleva “dos o tres meses” de citar esta jurisprudencia y que, “efectivamente, en este párrafo yo leí hasta cierto punto”.

Dijo que se centró en la primera parte porque “eso es lo que a mí me interesaba destacar”.

Luego, leyó a la prensa la parte que ella había omitido y dijo: “Nunca fueron utilizados; Costa Rica Próspera (fideicomiso utilizado para financiar la campaña de Rodrigo Chaves) no tuvo ningún nexo con el PPSD, ninguno. ¿Cuál es el problema, qué es lo que le preocupa a Ariel (Robles)”.

Según denunció el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Fiscalía, el “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento” en la campaña de Chaves.

El fideicomiso, dice el TSE, captó recursos de diversas personas, sin que el origen fuese reportado, y luego sufragó el alquiler de la sede del PPSD, publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros gastos.

Cisneros retó a Robles a que le demuestre que el fideicomiso Costa Rica Próspera “tuvo algún mínimo contacto con el PPSD” y dijo que ella cree que ningún miembro del fideicomiso fue parte del partido.

“Si a Ariel Robles le interesaba destacar la otra parte, que la destaque. Para mí, no hay absolutamente ninguna contradicción entre lo que dije no hay absolutamente ninguna contradicción entre lo que dije y ese otro párrafo”, alegó.