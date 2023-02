Diputados indignados por omisión de Pilar Cisneros sobre documento del TSE

Los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales criticaron a la diputada oficialista, Pilar Cisneros Gallo, por omitir ante ese foro un párrafo clave de un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre financiamiento electoral.

En varias ocasiones durante las últimas semanas, Cisneros leyó la jurisprudencia del TSE y, con fundamento en los líneas que citaba, argumentaba que no existió ninguna estructura paralela en el financiamiento en la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Diputado Ariel Robles expone omisión de información de Pilar Cisneros ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales

No obstante, este lunes el diputado frenteamplista, Ariel Robles, reveló que Cisneros omitió leer la segunda parte de las líneas de una resolución del 2009, la cual contradecía su defensa al partido oficialista.

La primera parte decía que no existe prohibición para que se hagan donaciones privadas en favor de personas o grupos con pretensiones políticas, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, pero la segunda parte advierte: “Con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario”.

Los diputados investigan, precisamente, si un fideicomiso llamado Costa Rica Próspera y cuentas de personas físicas fueron usados para financiar actividad de la campaña de Chaves, al margen de las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y de la fiscalización del TSE.

Legisladora Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recordó que las comisiones legislativas tienen como mandato de ley el deber de buscar la verdad y basarse en hechos.

“Me preocupa muchísimo que una compañera en su condición de diputada omita una parte del documento. Si se omitió esa parte, que es fundamental para la búsqueda de la verdad, me parece que la compañera comete un error.

“Ella no está acá para defender las posiciones de un partido político ni del presidente de la República. Si se nos presenta un documento y se omite una parte, es como si estuviéramos mintiendo dentro de la comisión”, llamó la atención la legisladora y abogada.

Castro llamó a los legisladores a “tomar cartas en el asunto” si se corrobora con el TSE que existió una omisión.

Silencio de primer jefe de campaña de Rodrigo Chaves desata molestia de diputados

También. se pronunció el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), quien dijo que “no es la primera vez que la diputada Cisneros aparece diciendo verdades a medias o mentiras a medias”.

“El engañar permanentemente no es propio de un buen periodista, si uno se precia de serlo”, agregó.

Nicolás aseguró que la omisión de información, ante un foro legislativo, constituye una obstrucción a la labor de fiscalización que realizan los congresistas.

“Lamento que la diputada se haya levantado y se va, como lo ha hecho en otras ocasiones. No participa, no usa su tiempo, vienen los comparecientes y no contribuye con el proceso de investigación. Ahí está el ejemplo, sillas vacías del PPSD, el partido que dijo que venía a rescatar la moralidad y la decencia. Eso es una pena, una vergüenza”, acotó el verdiblanco.

Cuando Robles se disponía a proyectar en pantallas el documento citado por Cisneros, ella se levantó y se retiró de la comisión.

Pilar Cisneros se sale de comisión antes de que la cuestionaran por omitir párrafo clave del TSE

“Doña Pilar corta el párrafo, no lee de la coma para abajo. Traer pruebas como esas, con la intención de confundir a una comisión, no es ético y está equivocado. Yo no tengo ningún problema con doña Pilar, tengo problema con las mentiras y la manipulación. Esta manipulación le da clases a la supuesta prensa canalla. Con razón no traían la resolución del TSE”, criticó el frenteamplista.

En la última intervención, el diputado Robles llamó la atención sobre la gravedad que conlleva tergiversar un pronunciamiento del TSE, atribuyendo a ese órgano declaraciones que no ha dado.

En criterio del diputado del Frente Amplio, lo hecho por la jefa del partido de Gobierno se trató de una “manipulación”.