"Lejos de nosotros, los cristianos, debe quedar toda actitud de intolerancia o de violencia hacia quienes no piensan políticamente como nosotros y defienden posiciones religiosas y opciones de vida que moralmente no compartimos. Ningún tipo de discriminación o de marginación debe ser justificada y practicada en nombre de la religión y, por tanto, en el nombre de Dios. No vamos a solucionar nada con mutuas acusaciones, con desprecio y odio, que solo puede aumentar las tensiones que ya vive nuestro país en esta conyuntura actual".