‘O el PUSC hace cambios, o no tiene futuro’, advierte Miguel Ángel Rodríguez

“No puedo dejar de decirlo: o el PUSC hace cambios de fondo hacia el futuro o, aunque gane esta elección, no tiene futuro. El PUSC necesita hacer cambios de fondo, necesita volver a tener una dirigencia nacional”.

Con esa contundente frase respondió el expresidente Miguel Ángel Rodríguez al ser consultado por La Nación sobre cómo califica el desempeño de Lineth Saborío, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el de su agrupación en las elecciones de este 2022.

“El PUSC necesita volver a tener una manera de distribuir el poder en que busque que se haga una conciliación de intereses nacionales y no solo un grupo de dirigentes provinciales. Ese es un cambio fundamental que hay que hacer y hay que volver a constituir una gran alianza de centro socialcristiana que busque equilibrios y que sea una alternativa a largo plazo para el país”, declaró.

Rodríguez acudió, la mañana de este domingo, a votar en la Escuela Yanuario Quesada, en Escazú. Luego de sufragar, atendió consultas de la prensa.

“Hay que buscar acuerdos, pero hay que tener una ruta bien clara trazada. El país no está para perder el tiempo. Tenemos que saber lo que hay que hacer y tenemos algunos problemas que no se pueden dejar de lado; el primero es el fiscal. Si no resolvemos el problema fiscal ningún otro se puede resolver.

“Si no atacamos de frente los problemas que hemos acumulado por tantos años en el campo fiscal y que se empezaron a resolver en el 2018, pero que después nos cayó la pandemia, no vamos a poder resolver la pobreza, el desempleo, la informalidad, la falta de infraestructura ni el grave problema de nuestra educación”, manifestó.

El político fue presidente de la República en el periodo 1998-2002 y, anteriormente, se desempeñó como ministro de Planificación (1967-1970) y de la Presidencia (1970), así como director del Banco Central durante la administración de José Joaquín Trejos. Además, fue diputado entre 1990 y 1994, en donde también ejerció la presidencia del Congreso.

Rodríguez es una de las figuras más prominentes del PUSC y este domingo agradeció a la población haberle dado la posibilidad de dirigir el país hace 24 años, al tiempo que destacó que “no es fácil lo que le toca al próximo gobierno”, por lo que pidió tener sabiduría al elegir al mandatario que gobernará en los cuatro años venideros.

El economista y abogado también señaló que existe una gran desconfianza hacia los dirigentes partidarios de parte de la población, pero pidió acercarse a las urnas y analizar bien las opciones actuales. “No voten con el hígado, voten con el cerebro y el corazón, con inteligencia y con amor”, comentó.