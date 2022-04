Nogui Acosta alaba resultados de regla fiscal y apunta a mantener la disciplina

El ministro de Hacienda designado este viernes por el presidente electo Rodrigo Chaves, Nogui Acosta Jaén, alabó los resultados que ha obtenido el país gracias a la regla fiscal y aseguró que la nueva administración debe “mantener la disciplina fiscal”.

En las primeras declaraciones luego de su nombramiento como futuro jerarca hacendario, Acosta manifestó que la “regla fiscal es uno de los mecanismos más eficientes para controlar el gasto público”.

“Estaremos evaluando las instituciones que están haciendo ese esfuerzo y me parece que deberíamos mantener la disciplina” comentó el futuro jerarca, quien fue viceministro de Hacienda durante los primeros meses de la administración Alvarado Quesada.

La regla fiscal es un mecanismo legal implementado con la reforma fiscal para ponerle un techo al crecimiento del gasto público de acuerdo a la situación del país. El límite es más estricto cuando la deuda pública aumenta y la economía se ralentiza.

En el estado actual, por ejemplo, con un endeudamiento superior al 60% del producto interno bruto (PIB), la regla fiscal ordena congelar los aumentos de salarios en el sector público.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

En el último año de labores legislativas, los diputados aprobaron una importante cantidad de proyectos para eximir a varias instituciones de los límites que ordena la regla fiscal, al tiempo que criticaron al presidente Carlos Alvarado por hacer lo mismo.

Solo esta semana que termina, los legisladores lo hicieron con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

Antes lo habían hecho con la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y, en una de las decisiones legislativas más polémicas, también habían liberado de esa norma a las municipalidades.

Cuando este viernes se le preguntó a Nogui Acosta si le cerrará la puerta a las instituciones, para que dejen de salirse de los límites que impone la regla fiscal, dijo que es responsabilidad “de todos los jerarcas mantener la disciplina fiscal”.

“Estaremos tomando acciones para evitar que el gasto sea detonante de una crisis”, comentó.

En cuanto a proyectos por revisar, Acosta puntualizó que se evaluará la iniciativa para revisar las exoneraciones. Aseguró que estas no se puede eliminar per se, pues hay que hacer una evaluación de si cumplen un rol importante o “si ya no lo cumplen”.

Dentro del análisis que les toca hacer a partir del 9 de mayo, cuando empiecen las labores del nuevo gobierno, el futuro ministro también puntualizó que se revisarán, con alta prioridad, los proyectos pendientes de la agenda de ajuste fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que quedaron pendientes en la agenda de la Asamblea Legislativa.

Tal es el caso de renta global o reforma al impuesto a las casas de lujo.

No obstante, Acosta evitó decir si es necesario aumentar impuestos o aprobar nuevos. “Creemos que hay proyectos importantes, vamos a evaluar su impacto, el rendimiento de la reforma fiscal y, a partir de ahí, vamos a tomar decisiones”, indicó.

¿Quebrado o no?

En cuanto a las declaraciones de la futura jefa de la fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, quien alegó que el país está quebrado, Acosta también evitó calificar lo dicho.

“El país tiene retos importantes, se han hecho acciones, la reforma fiscal fue clave para mantener a flote el país, pero los retos siguen, y nos corresponde implementar las medidas que quedaron inconclusas y, sobre todo, darle la tranquilidad al país y a los costarricenses de que vamos a seguir cumpliendo con los pagos y haciendo las reformas que se requieren, dándole la tranquilidad de que van a poner tener un gobierno que responde”, respondió.