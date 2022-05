Natalia Díaz: Rodrigo Chaves nunca dijo que iba a eliminar vacunación obligatoria

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, declaró este jueves que hubo una mala interpretación de las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el domingo 8 de mayo porque, en su criterio, el mandatario nunca dijo que eliminaría la vacunación obligatoria contra la covid-19.

El decreto firmado por Chaves el día del traspaso de poderes, y publicado el miércoles en el diario oficial La Gaceta, no eliminó el rango obligatorio de esta vacuna. Lo que hizo fue instar a los patronos a no sancionar con despido a quienes no se inmunicen, sugerencia que ha despertado dudas entre juristas sobre la legalidad de la misma.

El domingo, el mandatario dijo lo siguiente: “Firmé dos decretos relacionados con la covid. A partir de su publicación, solo los funcionarios y trabajadores de la primera línea de la salud pública estarán obligados a usar mascarilla y a vacunarse. El resto de las personas, incluyendo los niños en las escuelas, podrán escoger si quieren protegerse con mascarillas o no; lo mismo con la vacunación obligatoria. Hay gente que no quiere vacunarse obligatoriamente. Removimos la capacidad de que sean despedidos de sus puestos”.

Este jueves, al consultársele sobre si el decreto fue modificado entre el día de la firma y el día de la publicación, la ministra de la Presidencia contestó: “El decreto que se firmó fue el del día domingo, ustedes vieron el acto. Esa fue una interpretación errónea de parte de las declaraciones del presidente el domingo.

“Él habló de las sanciones propiamente, no necesariamente de la obligatoriedad. En ese tema, ya se ha referido él (Chaves) al respecto, tenemos ya a la ministra de Salud (Joselyn Chacón) y es la vocera en esos aspectos; ella es la persona para referirse al tema. Yo lo que les digo es que no hay mala fe, han sido firmados como corresponde, han sido publicados como corresponde y ese fue el proceso.

“Los decretos se firmaron el domingo y se publicaron ayer (miércoles) a la medianoche. Entonces, ese fue el único proceso que se llevó a cabo. Por temas administrativos, era un tema de acomodo. Estamos ingresando a una administración. Sí les agradecería nos den unos días para acomodarnos; creo que es importante, teniendo cuatro, cinco días de gobierno. Esto lleva un gran trabajo, una gran responsabilidad y obviamente lo hicimos así”, manifestó la jerarca.

Por otra parte, Díaz sostuvo que no existe secretismo alguno sobre este tema. Cuando se le preguntó por qué la ministra de Salud no ofreció la conferencia de prensa que había anunciado, la ministra de Presidencia no respondió.

El decreto firmado por Chaves no derogó los decretos 42889-S y 43249-S, mediante los cuales la administración de Carlos Alvarado incluyó la inmunización contra la covid-19 en la lista de las vacunas obligatorias definida por la Comisión de Vacunación y Epidemiología y estableció su obligatoriedad para todos los funcionarios públicos y trabajadores privados cuyos patronos lo consideren necesario en sus disposiciones internas.

Sobre críticas en Asamblea

La ministra de la Presidencia también se refirió a las críticas surgidas en la Asamblea Legislativa, en donde diferentes diputados han hecho ver que el Gobierno les ha puesto una agenda muy liviana que les impide trabajar. Uno de los críticos ha sido el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, quien pidió una visión más integral.

“He estado en contacto constantemente con don Rodrigo Arias, no sé por qué motivo está dando ese tipo de comentarios, pero he estado en constante contacto con él, con los jefes de fracción.

“La agenda se convocó de esa manera porque se hizo una revisión exhaustiva, de una agenda heredada, yo quiero hacer esa aclaración. Esa agenda no es la agenda necesariamente del Gobierno porque los proyectos nuevos que se presentaron en la corriente legislativa, tienen que seguir un procedimiento de publicación; no hay comisiones instaladas y esto tiene que llevarse a cabo para poder seguir con el proceso.

“Al no haber comisiones instaladas, lo único que queda es plenario; esto para que la población entienda cuál es el procedimiento legislativo y también comprenda por qué motivo ha habido algunas confusiones en esta semana.

“Es una agenda heredada, revisamos esa agenda y, dentro de las prioridades del señor presidente, tomando en cuenta lo que ha dicho en reactivación económica, reforma administrativa, reforma de pensiones, ustedes pueden ver que los siete proyectos convocados inicialmente van en esa línea. Hay muchos otros proyectos que no necesariamente son de la línea del presidente, para iniciar las sesiones extraordinarias”, sostuvo Díaz.