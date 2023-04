Ministro deja en suspenso permiso a pareja de candidato a procurador general

El ministro de Justicia, Gerald Campos, dejó en suspenso la solicitud de permiso sin goce salarial que le planteó la procuradora Grettel Rodríguez, pareja del candidato a procurador general nominado por el Gobierno, Iván Vincenti.

La abogada le había pedido el permiso de cuatro años a la procuradura general a. í, Magda Inés Rojas, para evitar un conflicto de interés en caso de que la Asamblea Legislativa concrete el nombramiento de su pareja como jerarca de la institución.

No obstante, Rojas denegó la autorización porque, según el artículo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, los permisos sin goce de salario de cuatro años se autorizan por traslados horizontales del funcionario a otra institución estatal, o bien, cuando sea por nombramiento en el Servicio Exterior o nombramientos en otros cargos públicos.

Incoforme con esa decisión, la procuradora Grettel Rodríguez presentó a finales de marzo un recurso de apelación ante el ministro de Justicia.

El problema de que se nombre a Vincenti como jerarca es que, según el artículo 30 de la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), no podrán desempeñar, simultáneamente, cargos en esta institución personas ligadas entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad.

El ministro Gerald Campos aseguró que hizo una gestión de ampliación a la funcionaria.

“Estamos a la espera de que la Asamblea Legislativa conozca el nombramiento, porque estamos ante un hecho futuro incierto. Hay que esperar si lo nombran (a Iván Vincenti) y que nos diga a partir de cuándo requiere el permiso para entrar a analizarlo”, dijo.

“Entonces, hasta que eso no se resuelva, no se puede entrar a conocer una solicitud de permiso sin goce, que no tiene fecha de inicio”, dijo el jerarca.

Agregó que el caso lo tiene el equipo legal del Ministerio de Justicia, en análisis “para resolver conforme la legislación”.

Aunque Grettel Rodríguez negó que Iván Vincenti tenga impedimento legal a partir de ese artículo para su ratificación como procurador general, el candidato dijo ante los diputados que sí hay un conflicto de interés.

Lo dijo frente a los diputados de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, a los cuales anunció que su pareja pediría un permiso que, sin embargo, más tarde se le negó.

Serán los jefes de las fracciones legislativas quienes decidan si se pasa a discutir la ratificación pese a la incompatibilidad o no.

La presidenta de Nombramientos, Alejandra Larios, respondió que el informe sobre la ratificación o no de Vincenti ya se encuentra en el plenario de la Asamblea Legislativa, donde estará ya en el orden de los asuntos del día este jueves.

Gloria Navas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, había dicho que Vincenti Rojas no puede ejercer el puesto para el que fue nombrado por el Consejo de Gobierno.

“Tiene una causal expresamente contenida en la normativa, que le impide convertirse en el procurador general.

“La ley es dura, pero es la ley y debe cumplirse. (...) Sin ese permiso, (Vincenti) no podría ocupar el puesto”, acotó la congresista, quien es abogada de profesión, el 31 de marzo.

