“Ellos se reúnen conmigo para entablar una conversación y explicarles bien el proceso, que sería que nosotros vamos a tener asesoría y ayudarlos a llegar a ser presidentes dándoles algún tipo de ayuda no económica, porque no lo permite el sistema, sino que ellos lleguen y me digan: ‘Yo quiero cumplir esta promesa, y es pintar el colegio’, entonces por ejemplo yo les voy a ayudar a que esa meta se cumpla a través de un patrocinio que viene desde el candidato a la municipalidad”, describió el muchacho a este medio.