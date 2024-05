‘Le di una última oportunidad para ponernos de acuerdo y me dijo que no’, dice Rodrigo Arias sobre diputado del PLN

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, aseguró haber dedicado muchas horas a conversar con el diputado liberacionista José Joaquín Hernández para convencerlo de hacerse a un lado y facilitar que se cumpliera el acuerdo con el Partido Liberal Progresista (PLP), para que fuera esa fracción la que nombrar a la presidencia de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

En declaraciones dadas este jueves, Arias reaccionó a la carta que hizo pública Hernández, en la que le atribuye haberlo dejado fuera de la comisión para darle el control al PLP, como parte del acuerdo al que habría llegado con los liberales para que votaran por él para la presidencia del Congreso, en la elección del 1.º de mayo.

Si bien Rodrigo Arias evitó calificar la actitud de Hernández, sí enfatizó en que dedicó mucho tiempo para explicarle al congresista lo difícil que había sido conseguir los 29 votos para reelegirse como jerarca parlamentario.

Aseguró además, que le dio al diputado la oportunidad de seguir siendo parte de la comisión, si era de su interés, pero le pidió permitir la elección de Johana Obando como presidenta de ese foro legislativo.

Según el presidente del Congreso, le explicó a Hernández que el acuerdo con el PLP es por un año y que, si él quería volver a la presidencia de ese órgano el próximo año, el PLN haría lo posible por lograrlo.

“Al final, me dijo a mí que hiciera lo que me correspondía. Todavía unas horas antes de entrar al plenario, fui, hablé con él, le di un abrazo y le dije que esa era la última oportunidad, y que si había margen para ponernos de acuerdo, pero me dijo que no. Entonces, yo le dije: ‘Usted sabe qué es lo que tengo que hacer’, y me dijo que sí”, relató Arias Sánchez.

En conversación con La Nación, Hernández comentó que está analizando lo que pasó, para ver cuáles van a ser sus acciones, pero prefirió no revelar si está considerando salirse de la bancada y declararse independiente.

Fracción del PLN en encerrona mensual

Este viernes, el PLN tendrá su encerrona mensual, tanto para analizar asuntos de fracción como para revisar temas de fondo de los proyectos que se tramitan en el Congreso.

Hernández consideró que seguramente este tema se conversará en el encuentro. Asimismo, comentó que hasta este jueves, ni el jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, ni Rodrigo Arias, lo han buscado para conversar sobre el desacuerdo.

“Yo sobre este tema he sido pausado y muy precavido, para tomar esto como se debe, con el análisis que se requiere. Básicamente, estoy analizando lo sucedido y todo dependerá de lo que pase en estos días, de la conversación en la fracción... ya veremos. Pero no quiero adelantar ningún criterio”, indicó el legislador sancarleño.

Izquierdo, por su parte, dijo que espera que “las aguas vuelvan a su cauce”, porque considera que el asunto “no es nada extraordinario”.

“El PLN ha intentado presidir todas las comisiones posibles. Esta vez presidimos más que el año anterior. No podemos, a la brava, dirigir una comisión. Si no tenemos las condiciones y las posibilidades de nombrar, no nombramos, pero respetamos. Es un sistema democrático. La integración de las comisiones es anual, nadie es vitalicio, ni en la comisión ni en la presidencia de una comisión. Eso él lo entenderá”, dijo el vocero de Liberación.