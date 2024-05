Diputado del PLN revela negociación entre Rodrigo Arias y PLP por presidencia de Comisión de Tecnología

En una carta enviada este martes a 56 legisladores, el diputado José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, negoció la presidencia de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación con la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), a cambio de sus votos para reelegirse el 1.º de mayo.

En la misiva, Hernández lamentó que Arias no tomara en cuenta su criterio y explicó que este fue el motivo por el cual no fue tomado en cuenta ni siquiera para integrar el foro de Ciencia, del cual él fue presidente durante los dos primeros años legislativos.

Según el verdiblanco, el jerarca legislativo lo convocó a una reunión el 15 de mayo, donde le expuso el acuerdo con el PLP. Estaba presente también el jefe de fracción de Liberación, Óscar Izquierdo. El acuerdo implicaba que el PLN cedería la presidencia de la comisión a la diputada Johana Obando, del Liberal Progresista.

“Le manifesté de forma inmediata mi oposición a dicha negociación y que no contara con mi voto para ese objetivo. Reclamé por qué, cuando los representantes del PLP les exigieron eso, no me llamaron para opinar al respecto”, puntualizó Hernández.

Posteriormente, el 23 de mayo, Arias e Izquierdo citaron a José Joaquín Hernández a otra reunión en la presidencia legislativa, donde él reiteró su rechazo a esa negociación.

“Les pedí que se respetara que mi persona, o cualquier otra compañera o compañero de la comisión que deseara ocupar la presidencia; que fueran los siete integrantes (del foro) los que decidieran a quién desean en ese puesto tan importante”, dice el diputado en su carta.

Agregó que el PLN había dispuesto que cualquier petición hecha por otras fracciones, en relación con el apoyo a la candidatura de Rodrigo Arias, debía ser comunicada de previo a la fracción, “lo cual no se hizo en este caso”.

