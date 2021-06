“La policía de Nicaragua llegó a ser una de las policías más acreditadas de la región, de hecho en mis trabajos de seguridad la he citado como un ejemplo. Bueno, y logró deformarla a un punto tal que la policía no pregunta si está actuando o no está actuando a partir de principios y observancias de garantías procesales; no pregunta si tiene o no orden de un juez, simplemente allanan, e irrumpen y secuestran, y eso es básicamente porque él se ha garantizado eso y no necesita ni siquiera aparecer, pero no nos podemos engañar.