José María Figueres propone ‘un rebalance de las cargas sociales’ para enfrentar desequilibrio fiscal

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres Olsen, dio a conocer este domingo 10 de octubre una serie de propuestas para enfrentar el desequilibrio fiscal que afecta a las finanzas públicas del país .

Dentro de las medidas, el aspirante liberacionista mencionó la urgencia de efectuar un rebalance de las cargas sociales con el fin de promover la formalización de los trabajadores y ampliar la base de contribuyentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Al tiempo que planteó la contención del gasto, una mejor recaudación de los impuestos y el fortalecer el estímulo de la inversión privada para acelerar el crecimiento económico.

“La contención del gasto corriente es fundamental y forma parte de las principales acciones para enfrentar las causas del desequilibrio fiscal. Es de gran importancia un rebalanceo de cargas para estimular la formalización y ampliar la base de contribuyentes”, afirmó el también expresidente de la República (1994-1998), en un comunicado de prensa.

Figueres además se enfocará en la reducción del endeudamiento y para lograrlo, aseguró que apostará por apoyar al sector productivo y reducir los gastos millonarios de las entidades públicas. En este último aspecto, por ejemplo, señaló el costo de la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la cual representa para el país un desembolso anual de ¢15.376 millones .

Sin embargo, fue enfático al aseverar que en un eventual gobierno suyo, no planea cerrar esa institución pública: “Con 500.000 personas sin empleo, no es momento para cerrar ninguna institución del gobierno. No vamos a cerrar una institución y dejar a todas esas personas en la calle, no estamos para eso. Pero sí hay que hacer un reordenamiento financiero en Recope para frenar tanto gasto millonario que solo contribuye al desequilibrio fiscal”.

