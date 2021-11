José María Figueres aboga por limitar reelección de alcaldes

José María Figueres, candidato presidencial del PLN, afirmó este martes que la reelección indefinida de alcaldes no es conveniente para la democracia. En su criterio, los jerarcas no deberían permanecer en los puestos por más de dos periodos.

“En principio, me parece que una reelección permanente sin interrupción y sin plazo definido no le conviene a la democracia y no le conviene a ninguna instancia, sea gobierno local o gobierno nacional, o ningún poder de la República”, declaró.

La afirmación la hizo durante una visita al Mercado Central de San José, luego de que, el lunes, la Policía Judicial detuvo a seis alcaldes por presunta corrupción en obras públicas relacionada con el Caso Diamante.

Cuatro de esos alcaldes son del Partido Liberación Nacional (PLN) y tres de ellos llevan más de 15 años en el poder: Johnny Araya, de San José; Alfredo Córdoba, de San Carlos; y Alberto Cole, de Osa. El otro jerarca liberacionista arrestado es Humberto Soto, de Alajuela.

Al consultársele su posición sobre un proyecto de ley convocado por el presidente Carlos Alvarado, para limitar la reelección de alcaldes, Figueres dijo que está estudiando el texto y se pronunciará en la tarde.

Este plan solo permitiría a los alcaldes aspirar a una reelección consecutiva, de manera que no permanezcan más de ocho años en el puesto. Podrían postularse de nuevo, una vez que pasen cuatro años después de dejar el cargo.

Sobre la detención de las figuras liberacionistas, Figueres afirmó que confía “absolutamente en el Poder Judicial” y que apoya y respeta las investigaciones del OIJ. “Este es un país de derecho, toca confiar en el Poder Judicial y apoyarlo en todo. Apoyamos todas las instancias de lucha contra la corrupción”.

“Aquellas personas que sean investigadas se retirarán de la campaña porque eso es lo que corresponde, esa es la clara decisión.

“Yo pienso que ellos (los alcaldes) sabrán tomar sus decisiones. Si se comprueban las investigaciones, sí deberían renunciar. Esto es un Estado de derecho.

Sobre la labor de Johnny Araya en la campaña electoral, declaró: “Realmente, tenía la tarea de meterse a apoyar al partido en el cantón central de San José. Si él no está, estará la dirigencia”.

Al señalársele que el alcalde estaba en la comisión política de la campaña, Figueres respondió: “Nos reuníamos una vez cada 15 días por Zoom, para temas de campaña, información de campaña, información general, nada estratégico. Las personas que están en ese comité político, entran y sale según su posibilidad”.

En cuanto a Danny Vargas, asesor de Johnny Araya que es candidato a diputado del PLN, dijo que tiene toda la oportunidad de seguir con la candidatura, pero “si fuera investigado, las cosas cambian”.