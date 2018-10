“No creo (que la decisión tome por sorpresa a Carlos Avendaño), hay acciones de la misma jefatura que nos evidenciaron que ellos mismos hacían esa división, el 12 de octubre se hizo un collage de fotos de los diputados celebrando el día de las culturas y a tres diputados no los pusieron adrede. Hacen actividades y no nos dicen. Ellos mismos sabían, es algo que estaban gestando y no tenía mayor problema que pasara”, reclamó.