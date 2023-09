Jhon Vega denuncia abuso al ser detenido por Policía Municipal de Escazú

Jhon Vega Masís, excandidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, denunció este domingo haber sido víctima de presuntos abusos y brutalidad por parte de agentes de la Policía Municipal de Escazú, frente a sus hijos menores de edad.

En un video publicado en redes sociales, Vega Masís aseguró que el hecho ocurrió la mañana de este día en el Parque San Miguel de Escazú. Dijo que estaba, en el sitio, con su pareja y sus hijos de cuatro y siete años cuando los oficiales municipales intervinieron en una discusión entre dos indigentes.

Según el político, a uno de los individuos los policías lo levantaron del suelo violentamente para luego dejarlo caer, lo cual le produjo una herida en la cara por donde empezó un visible sangrado.

Vega dijo que se acercó a los oficiales para decirles que esa no era manera de proceder ante personas que no estaban actuando de manera violenta contra ellos y que no se resistían al arresto.

“La respuesta de los oficiales en todo momento fue altanera y prepotente y nunca se quisieron identificar. Ante mi insistencia, lo que me dijeron fue usted lo que quiere irse con nosotros y me detuvieron; me pusieron las esposas y me subieron a la unidad móvil que tenían aquí, todo frente a mis dos hijos menores de edad”, denunció.

Ante consultas de La Nación, la Policía Municipal de Escazú confirmó que recibió la queja del ciudadano sobre el actuar policial.

“En este caso, como siempre lo hemos hecho, le hemos recomendado a quien se considere ofendido, que siga el procedimiento que establece la ley. Respetuosos del marco jurídico, estaremos ansiosos de mostrar la verdad real de los hechos”, indicó la entidad sin brindar más detalles.

Vega agregó que fue llevado a la Delegación de San Antonio de Escazú y liberado una hora después. Sin embargo, le hicieron un parte policial por obstrucción de la labor policial.

Según su, su única falta fue protestar contra lo que llamó un evidente abuso policial cometido contra dos personas indefensas.

“Mis hijos colapsaron de nervios al ver la forma brutal en que la policía estaba actuando. Luego de ser procesado, se me dijo que yo obstruí la labor policial y que me resistí al arresto, lo cual es falso, es mentira”, continuó.

El político también aseguró que nunca pudo conocer las identidades de quienes lo detuvieron o del funcionario que levantó un acta de los hechos.

En su mensaje, Vega Masís aseguró que afrontará la contravención que le achacan y que presentará denuncias formales para pedir cuentas a la Municipalidad.

La agrupación política en la cual milita emitió un comunicado de apoyo donde dice denunciar la represión y brutalidad policial.

“La detención de nuestro compañero es parte del ascenso de la brutalidad policial que se ha denunciado en los últimos meses. La acción de Jhon Vega es legítima y necesaria en el marco de combatir el abuso y la represión policial”, indica la nota de prensa que llama a Arnoldo Barahona, Alcalde de Escazú, a brindar explicaciones.