“Yo no estoy de acuerdo con la regulación de precios y la regulación de tasas es otra regulación de precios más, pero yo entiendo que en la coyuntura política que estamos algún proyecto va a pasar. Yo me tengo que asegurar que sea el proyecto más correcto, el más responsable y que sea el que no afecte a los más vulnerables”, expuso la cojefa del PUSC.