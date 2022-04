Hospitalizados sí salen a votar: ‘Es por la democracia de este país único’

Vota desde los 18 años y hoy, a sus 74, Rodrigo Chacón Ulate también lo hará aunque lleva internado en el Hospital México ocho días y va para más. Este vecino de La Uruca, en San José, está entre los nueve pacientes a quienes ese centro de salud autorizó su egreso temporal para votar este domingo 3 de abril: seis hombres y tres mujeres.

Internado en uno de los salones mixtos del quinto piso luego de sufrir una grave crisis de presión arterial alta, Chacón asegura que pidió autorización para salir a votar a la 1 p.m., al Liceo Luis Dobles Segreda, en donde está su mesa de votación. Lo acompañará una hija, que vendrá por él y le traerá ropa para que se cambie su pijama hospitalaria. Ella será la responsable de traerlo de vuelta al hospital.

[ Pacientes internados en hospitales de la CCSS podrán ir a votar ]

“Siempre he votado desde que cumplí 18 años, y esta vez no será la excepción. Es por la democracia de este país único. Una oportunidad como esta, no la tienen muchos países”, dijo este ingeniero topógrafo retirado. Aunque su presión ya está mejor, a Chacón le faltan más días en el hospital. Deben revisarle un lacrimal taponeado.

El supervisor de Enfermería del área de Cirugía, en el Hospital México, Jorge López Cisneros, explicó que todo el proceso de autorización para este y los demás pacientes se inició dos días atrás. A los enfermos hospitalizados se les informó sobre la posibilidad de ir a sufragar para que, quienes quisieran, plantearan la solicitud del egreso temporal.

El protocolo para la autorización de cada caso incluye la revisión previa y el visto bueno del médico tratante, y la coordinación con la familia para que designe un encargado y responsable del enfermo. El pariente debe llegar con la ropa y encargarse del traslado al centro de votación y de traerlo de regreso al hospital.

Son enfermos, explicó López, que se movilizan hacia puntos cercanos al México; entre ellos Moravia, La Uruca y barrio México. Su estado de salud les permite este egreso temporal pues no presentan dificultades graves de movilización o condiciones hemodinámicas que pongan en riesgo su vida, como enfermedades cardiovasculares descompensadas.

La labor de Enfermería aquí es vital. Este personal es el encargado del acompañamiento al paciente y de dar toda la información a los familiares responsables, lo cual incluye lo relacionado con los protocolos para evitar el contagio de la covid-19.

Paciente del Hospital México, de 31 años, vecina de Alajuela, con egreso temporal para ir a votar. A las 9:17 de este 3 de abril, se alistaba para ir a votar a la escuela del barrio San José de Alajuela. (Angela Avalos)

Una vecina de Alajuela, de 31 años y de apellidos Salazar López (pidió reservar su identidad completa) también se encuentra en la lista de nueve pacientes del México. En su caso, contó que hizo la gestión desde el miércoles para salir temporalmente a votar a la escuela de barrio San José, en Alajuela.

Su internamiento ha sido extenso. Se encuentra en el Hospital México desde el martes 22 de marzo y su permanencia allí va para largo ya que investigan las causas de una migraña severa que la afecta.

[ EN VIVO: Elecciones Costa Rica 2022: Dirigente de Rodrigo Chaves pagó mensaje de advertencia a miembros de mesa ]

Estudiante de último año de Medicina, Salazar considera un deber votar: “En este clima de incertidumbre es importante ejercer este derecho, que también es un deber”, comentó a las 9:17 a.m., poco antes de cambiarse su pijama de hospital y salir con su papá hacia Alajuela.

Como a Chacón Ulate, a esta alajuelense también le faltan varios días internada. Ambos, aun en su condición de salud, saldrán a votar, por ellos y por su patria.

Contrario al entusiasmo de estos pacientes, el inicio de la segunda ronda electoral se caracterizó por una escasa afluencia de votantes a las urnas. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) esperaba mayor participación en las siguientes horas.