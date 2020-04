"Entonces, me comprometí, porque dijo que, si no tenía el apoyo por lo menos de la mesa de trabajo donde estábamos (no retiraba las mociones), entonces yo asumí el compromiso, y dos o tres compañeros, de que lo ayudábamos con la firma, porque él necesita 10 diputados que le firmen para poder presentar la consulta. Pero fue compromiso: yo voté el proyecto de forma favorable”, especificó.