Para el pago de prohibición, la situación es similar. Los que ya reciben el complemento salarial seguirán recibiendo los mismos porcentajes, un 30% para bachilleres y un 65% para licenciados. No obstante, los empleados nuevos, o quienes no hayan recibido antes este plus, cobrarán los nuevos porcentajes: un 15% y 30%, según el grado profesional.