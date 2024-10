Gobierno cuestiona nombramiento de pareja de fiscal general

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuestionó este miércoles el nombramiento de la pareja sentimental del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, a lo interno del Ministerio Público. En conferencia de prensa, el mandatario criticó que Arelys Mora Gamboa fuera ascendida del cargo de técnico judicial a fiscal auxiliar, en diciembre del 2022, solo un mes después de que Díaz asumiera la Fiscalía General.

Ese mismo cuestionamiento hizo la diputada oficialista Pilar Cisneros, en un video que subió a su perfil de Facebook, con base en un oficio enviado por el Ministerio Público a su compañera de bancada, Paola Nájera, el pasado lunes 21 de octubre.

Cisneros sostuvo que luego del ascenso otorgado a la funcionaria, Díaz, de manera personal, renovó en 19 ocasiones el nombramiento interino de Mora, con quien él reconoció que sostiene una relación sentimental. La última renovación, según afirmó, ocurrió el pasado 1.° de octubre y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

Tanto Chaves como Cisneros afirmaron que con su accionar, el fiscal general violentó varios artículos de un reglamento interno del Poder Judicial denominado “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés”.

Incluso, el mandatario citó varios de los artículos cuando fue consultado sobre el tema por un periodista del canal Trivisión.

“La situación del fiscal Díaz es complicada, no solo en relación a este caso de su pareja, amante, como se le quiera decir, sino en varias dimensiones más que irán apareciendo en el futuro.

“El señor tiene una situación muy difícil. En este caso, el señor Díaz violó ocho artículos de los reglamentos internos del Poder Judicial, y no sé cuántos artículos del Código Penal” (...). Imagínese que un ministro mío hubiera hecho algo así, imagínese. ¿Cuántas comisiones legislativas hubiera habido?

“Ah no, Dinorah Barquero (diputada del Partido Liberación Nacional) defendiéndolo: ‘Pobrecito don Carlo, lo vamos a apapachar porque lo están atacando’. Hipocresía, dobles estándares. No, no, yo creo que lo de don Carlo es clarísimo”, manifestó el gobernante.

El fiscal general, Carlo Díaz, reconoció el pasado 10 de octubre ante los diputados que sostiene una relación sentimental con una subalterna de apellidos Mora Gamboa, quien actualmente es fiscal auxiliar. Foto: (Mayela López)

En esa misma línea se pronunció Pilar Cisneros, en el audiovisual de 3:29 minutos: “Así es esta historia de amor, de favores y de un descarado incumplimiento al reglamento de conflictos de interés del Poder Judicial.

“Los abusos se cuentan solos, el 31 de octubre del 2022 nombran a don Carlo Díaz fiscal general. Don Carlo fue muy diligente porque solo un mes después, el 1.° de diciembre de ese año asciende a doña Arelyn de técnico judicial a fiscal auxiliar, con un pequeño detalle, el salario base de un técnico judicial es de aproximadamente ¢666.000 mensuales, mientras que el de un fiscal auxiliar sube a ¢2.588.000 mensuales; cuatro veces más”, señaló la legisladora.

La Nación envió varias consultas a Díaz, a través de la oficina de prensa del Ministerio Público, sin que se haya obtenido una respuesta todavía.

Chaves señala incumplimientos de reglamento

Rodrigo Chaves sostuvo que Carlo Díaz violó ocho artículos del reglamento sobre los conflictos de interés a lo interno del Poder Judicial. Ante una pregunta de un comunicador de Trivisión, el mandatario enumeró los artículos 7, 8, 13, 18, 20 y 27 de esa normativa.

El apartado 7, por ejemplo, dice que los servidores judiciales deben evitar los conflictos de interés y el 8 especifica que están obligados a informar formalmente a su instancia superior jerárquica sobre los intereses privados, “que sean potencialmente generadores de conflictos de interés en los términos”, de manera transparente, oportuna y oficiosa.

“La nombró 19 veces y en un mes o algo así, le cuadriplicó el salario a su novia, pareja, amiga, en violación de por lo menos ocho artículos del reglamento interno. Eso ya de por sí debería ser muy ofensivo para los miembros del sindicato y para el público en general”, insistió Chaves.