Gloria Navas repudia estado de excepción: ‘No queremos dictaduras’

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, rechazó las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en las que dijo que haría lo posible para evitar un estado de excepción como el impuesto por Nayib Bukele en El Salvador.

La afirmación encendió las alarmas de muchos actores políticos. Navas, reconocida abogada penalista y además presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, fue una de las más molestas por ese comentario.

“Rechazo absoluto a esas posiciones que lesionan la estructura democrática de la nación. Tenga la plena seguridad de que, en el Congreso y en los medios del tejido democrático, rechazaremos cualquier pretensión en ese sentido”, declaró Navas, integrante del Partido Nueva República (PNR).

“No queremos dictaduras, no pierda la dirección adecuada. No se acerque peligrosamente a ese ‘estado de excepción’ de su homólogo salvadoreño. No lo permitiremos”, enfatizó Gloria Navas.

La congresista recalcó que Rodrigo Chaves se ha dedicado a criticar lesivamente, desde que asumió la Presidencia de la República, al Poder Judicial, a la Sala Constitucional, así como el derecho de información y opinión de la prensa nacional.

Adicionalmente, criticó que las posiciones del mandatario no ayudan a construir puentes para acelerar el bienestar de la seguridad ciudadana y la lucha contra el flagelo del crimen organizado.

El estado de excepción permite suspender derechos y garantías individuales como:

Libre tránsito

Inviolabilidad del domicidio

Derecho a la intimidad

Secreto de las comunicaciones

Derecho de reunión

Derecho a no ser perseguido por opiniones

Libertad de expresión

Acceso a la información pública

Impedimiento de deteciones sin indicios comprobados de haber cometido un delito

Según el artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política, solo la Asamblea Legislativa puede declarar un estado de excepción por una votación no menor a 38 votos de los 57 diputados. Se aplica para casos de evidente necesidad pública.

La declaración de Rodrigo Chaves sobre el estado de excepción la dio en entrevista con la agencia de noticias AFP, a raíz de las críticas por el aumento de crímenes violentos en el país, que dejó al 2022 como el año con más homicidios de la historia costarricense, 656.

Navas dice no al camino de 'amenaza y arbitrariedad'

Gloria Navas le pidió al presidente buscar el camino del diálogo con las fracciones parlamentarias para combatir la inseguridad, no el camino de la “amenaza y la arbitrariedad”.

“Eso lo rechazamos y no dejaremos de forjar la nación que lucha en medio de las lágrimas de los muertos y por nuestra juventud. Nos mantendremos fuertes y decididos, en colaboración con nuestras instituciones democráticas, para liberarnos de la vergüenza de esa violencia, pero sin alejarnos de nuestro régimen constitucional de derecho”, sentenció Navas.

Según Navas, los diputados están conscientes de la violencia y la escalada de homicidios que está viviendo el país, y entienden que el Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad nacional.

“La Asamblea trabaja arduamente en la legislación y el camino de la prevención, que es esencial, pero no a costa de nuestras libertades y el estado de derecho”, puntualizó la presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso.