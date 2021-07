Frente Amplio se contradice por caso de Jorge Arguedas

Los altos mandos del Frente Amplio (FA) se contradicen con respecto al futuro del sindicalista Jorge Arguedas, si llegara a ser elegido diputado por ese partido.

Para Patricia Mora, presidenta de la agrupación y aspirante a una curul por el primer lugar de San José, se podría contar con Arguedas como miembro de la bancada si firmara un compromiso para respetar los principios éticos del FA.

Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio y candidata a diputada, ayer en el programa ‘Café Política’, de Telenoticias . | REPRODUCCIÓN DE VIDEO

Pero el candidato presidencial, José María Villalta, dijo que no. Para él, si Arguedas gana una diputación, será diputado independiente y no de la fracción de ese partido.

Arguedas, líder de un sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad y candidato al segundo lugar por San José, se negó en noviembre a renunciar a la candidatura a diputado, como se lo pidió Villalta, luego de que se hiciera público que en el 2002 enfrentó una denuncia por violencia doméstica por parte de su exesposa, aunque el caso nunca llegó a juicio.

Mora dijo ayer en el programa “Café Política”, de Telenoticias , que para ella es factible ver a Arguedas en la bancada. “En mi opinión personal, como coordinadora del Frente Amplio, diría que si Jorge Arguedas se compromete a respetar los principios éticos del Partido y se compromete a respetar nuestra postura con relación a todo lo que tiene que ver con cuestiones de género y absoluto respeto a las mujeres, podría entrarse en una conversación con él.

”Se trataría de que firmara un compromiso de respeto a principios éticos del FA (...). Las disculpas no las tendría que dar a mí, sino al país”, dijo Mora, profesora de la Universidad de Costa Rica (UCR).

No. Villalta dijo no compartir esa posición, pero negó diferencias con Mora. “Mi opinión es que él, desde el momento en que rechaza la petición que le hace nuestra Asamblea Nacional para que renuncie y que yo también le hice, él se está declarando como un candidato independiente, porque está desconociendo las propias instancias partidarias que lo pusieron ahí”.

Jorge Arguedas se negó a renunciar a diputación por el FA. | ARCHIVO

Aseveró que lo que ha hablado con Mora es sobre la relación que tendría el FA con Arguedas como un diputado independiente. En ese escenario, agregó Villalta, habría que buscar acuerdos como con cualquier otro. “No lo puedo considerar como un diputado del Frente Amplio”, expresó.

Al inicio del programa, a las 6:35 a. m., Mora dijo que Arguedas no es militante del Partido, “y ahora menos”. “¿Cómo entonces llegó a candidato”, le preguntó el director de Telenoticias , Ignacio Santos. Ella respondió que se le nominó por ser “un luchador social”.

Pero añadió que (Arguedas) “no fue claro con el Frente Amplio y tuvo en el año 2002 un problema de violencia doméstica, una medida cautelar de violencia psicológica, pero el problema en el FA es que hemos puesto el listón muy alto y tenemos una reglamentación ética que impide que cualquier ser humano con algún tipo de acusación comprobada ocupe un cargo en nuestras listas”.

Además, indicó: “En el caso de Jorge Arguedas él nos ocultó el expediente del juzgado”. Al respecto, le pidieron que buscara una copia y él respondió que ya no existía.

También señaló: “Vos no podés aceptar que un político, un ser humano que pretende ocupar un cargo público te diga que eso ya prescribió (una causa en los tribunales), no no no, esos actos no prescriben. Legalmente lo de Jorge Arguedas prescribió hace ocho años”.

Empero, a las 6:50 a. m., Mora dijo que sí podría conversarse con Arguedas para que sea aliado si es elegido. “Aunque lo considero difícil porque hay sectores dentro del FA que no lo quieren”, dijo Mora.

En entrevista con La Nación , el 12 de diciembre, Arguedas manifestó que a la Asamblea del FA se le dijo que él tenía “medidas cautelares vigentes y es mentira”.