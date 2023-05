Frente Amplio celebra que Natalia Díaz le bajara al tono a declaraciones de Rodrigo Chaves

Antonio Ortega, subjefe de fracción del Frente Amplio (FA), agradeció este lunes que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, le “bajara el tono” a las “agresiones” del mandatario Rodrigo Chaves en contra las agrupaciones políticas de oposición.

El 11 de abril pasado, Chaves dijo que no construiría puentes con algunas agrupaciones y que, por el contrario, prefería “dinamitarlos”.

Siete días después, el 18 de abril, excluyó a la bancada del FA de una reunión en Zapote, en la que se conversó sobre la elección legislativa del este 1.° de mayo. Chaves alegó que no tenía una agenda de interés común con ese partido.

El entonces jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, aseguró que no le extrañaba la exclusión de su agrupación, ya que Chaves siempre se refería a su bancada con “irrespeto”.

Sin embargo, el 24 de abril, la ministra Díaz afirmó que el desinterés mostrado por Chaves de conversar con los frenteamplistas se limitaba solamente a las negociaciones de cara a las elecciones legislativas.

Según reportó el medio digital CRHoy, la jerarca no descartó buscar acuerdos con el Frente Amplio, una vez que se defina la agenda que el Poder Ejecutivo impulsará durante los primeros tres meses de la nueva legislatura, la cual comenzó este lunes 1.° de mayo.

LEA MÁS: Rodrigo Arias: ‘El partido de Gobierno no estaba preparado’ cuando inició su gestión

“Yo no podría decir que eso es una generalización (las declaraciones de Chaves) de toda la agenda con el FA, durante toda la legislatura. Yo lo cerraría solamente a lo del 1.° de mayo, porque obviamente no hay puntos ni intereses en común en ese aspecto muy puntual. Pero no quiere decir que en algún momento del año no tengamos acuerdos en diferentes temas. Hay que ver esto por proyectos de ley puntuales, no lo podemos generalizar”, declaró Díaz a CRHoy.

El diputado Ortega, quien fue nombrado como subjefe de fracción, a partir de este 1.° de mayo, agradeció las palabras de Díaz, y aseguró que su fracción continuará negociando con pragmatismo.

“Creo que al Gobierno le es difícil en el caso nuestro, porque quizás las transacciones son distintas a las que hacen con otras bancadas. Nosotros negociamos por lo programático, y no nos dejamos encandilar por otras formas de negociación que en otras fracciones son más exitosas. Todos sabemos que en una democracia nos tenemos que respetar más allá de los afectos propios”, declaró Ortega.

A partir de este 1.° de mayo, el diputado Antonio Ortega fungirá como subjefe de la fracción del Frente Amplio. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Diputada Ada Acuña se sale de acuerdo entre Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias

Respeto y transparencia Copiado!

Por su parte, la nueva jefa de fracción frenteamplista, Sofía Guillén, comunicó este lunes que su partido iba a votar por sus propios candidatos para los puestos del Directorio legislativo, como lo hacen tradicionalmente.

Guillén aseguró que se acercaron a otros partidos con el objetivo de negociar; sin embargo, no llegaron a un acuerdo.

La diputada aseveró que durante el segundo periodo legislativo mantendrán la disposición a dialogar con cualquier fracción legislativa, “siempre que sea con respeto y transparencia”.

LEA MÁS: Rodrigo Arias: ‘El partido de Gobierno no estaba preparado’ cuando inició su gestión

Al tiempo que reiteró que la fracción mantendrá su oposición al proyecto de jornadas 4-3 y a la venta del Banco de Costa Rica (BCR). No obstante, afirmó que están dispuestos a apoyar temas relativos con la lucha al crimen organizado y el combate al fraude fiscal.

“Nos preocupa la inseguridad, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el empleo informal, los altos precios, pero sobre todo lo que más nos ocupa es saber que el presidente de la República, a pesar de haber tenido la oportunidad para convocar la agenda para bajar precios y combatir el fraude fiscal, no lo hizo, y esperamos que durante este segundo año sí lo haga.

“El presidente Chaves tiene la oportunidad de convocar una agenda que no solo favorezca al que quiere comprar el BCR, a los empleadores que quieren explotar a sus trabajadores con una jornada de 12 horas sin pago de horas extra, sino que también piense en los grandes temas país”, aseguró Guillén.

Los diputados del FA postularon a la diputada Rocío Alfaro, para la presidencia del Congreso; a Jonathan Acuña, para la vicepresidencia; a Priscilla Vindas, para la primera secretaría; a Antonio Ortega, para la segunda secretaría; a Ariel Robles, para la primera prosecretaría; y a Sofía Guillén para la segunda prosecretaría. Ninguno de ellos resultó electo. Cada uno solo obtuvo su voto y el de sus otros cinco compañeros de bancada.

LEA MÁS: Fracciones del Frente Amplio y del partido de gobierno son las mejor evaluadas por ticos