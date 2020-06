“Pero sí fueron una serie de decisiones que no fueron claras, que no fueron inteligibles para las partes; que los que estuvimos ahí no entendimos qué fue lo que se resolvió. Fueron totalmente imprecisas las decisiones que se emitieron y eso conllevó que la recusación se presentara, por falta de idoneidad de quien presidía esa integración”, declaró Guevara.