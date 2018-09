“Logramos cargar (contenedores con gas) el fin de semana pasado, pero lunes, martes y miércoles de esta semana no pudimos hacerlo. Hasta hoy, fue que logramos meter dos cisternas (a Moín), pero no han logrado salir de allá por la seguridad. Ahora, se mezcló el tema de la huelga con los problemas de seguridad afuera de las instalaciones de Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo), además de lo lento que se hace el transporte de la carga por las presas y eso no da tiempo para que haya una rotación efectiva de los camiones como normalmente se hace en Moín”, afirmó.