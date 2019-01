“Sencillamente en el 2008 se acabaron todos los procedimientos, se terminó. Y fueron los señores del Área de Salud de San Carlos Huetar Norte, quienes me pidieron que emitiera un decreto. El decreto no nació de mí, no fue una idea mía. Yo nada más los complací porque ellos así lo pidieron. No creo que en 117 años de historia de otorgarse un premio Nobel a diferentes personas, alguno de ellos haya sido acusado ante los Tribunales. Soy el primero y por supuesto que eso me duele, en lo personal, por mi familia y también por mi país", expresó al noticiero de canal 6.