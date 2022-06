Experta de OCDE: ‘Jornadas de trabajo más largas conducen a una disminución de productividad’

¿Son más productivos los trabajadores en turnos que superan las 12 horas? Una experta en temas laborales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que la experiencia dicta que no y que más bien puede haber implicaciones para la salud y el bienestar del trabajador.

En Costa Rica, el Gobierno y los diputados de oposición, a excepción del Frente Amplio, impulsan una propuesta para que los trabajadores laboren turnos de 12 horas durante cuatro días con tres días seguidos de descanso. Al proyecto se le conoce como jornadas excepcionales o 4-3.

En entrevista con La Nación, Chloé Touzet, analista de políticas de empleo, salarios y condiciones de trabajo de la OCDE, declinó referirse en específico al proyecto que se encuentra en el Congreso, pero sí se pronunció sobre las jornadas laborales y la experiencia en otros países. A continuación, sus respuestas:

- ¿Cuál es el promedio de horas diarias y semanales que trabajan las sociedades modernas?

- Según el Employment Outlook 2021, en 2019, los trabajadores de los países de la OCDE solían trabajar 40,3 horas por semana en promedio (dividido por 5, que es la duración de la semana laboral en la mayoría de los países, lo que significa 8 horas por día).

“En la mayoría de los países, la jornada laboral de ocho horas parece ser el estándar. En algunos sectores se negocian jornadas y semanas de trabajo más cortas a través de negociaciones colectivas.”

- ¿Este tipo de jornadas largas, con la promesa de más días libres, mejoran el equilibrio entre el trabajo y la vida?

- Esta es una pregunta empírica. Si bien el concepto de equilibrio entre el trabajo y la vida personal es difícil de definir y medir objetivamente, la investigación existente se centra en el efecto sobre la salud y la productividad, y tiende a concluir que las jornadas más largas conducen a una disminución de la productividad, un aumento de los accidentes laborales, y tiene consecuencias negativas para la salud de los trabajadores.

“La evidencia empírica que se publicará en las próximas perspectivas de empleo 2022 muestra que en la selección de países de la OCDE para los que tenemos datos (lamentablemente, Costa Rica no está incluida), aquellos que trabajan más de 45 horas tienen menos probabilidades de ser satisfechos con su tiempo libre.”

- ¿Son este tipo de jornadas discriminatorias para algunas poblaciones como los trabajadores que cuidan a otras personas o las mujeres con niños pequeños?

- No he encontrado investigaciones sobre el tema en este contexto particular. Una cosa que se puede decir es que la investigación muestra que una parte significativa de la brecha salarial de género está relacionada con una brecha de tiempo, es decir, el hecho de que debido a que las mujeres asumen una mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, tienen menos tiempo para trabajar, y por lo tanto para ganar dinero.

“Cualquier cambio en la regulación de las horas de trabajo que aumentaría esta brecha de tiempo correría el riesgo de empeorar también la brecha salarial.”

- ¿Es más efectivo un turno de 12 horas para el trabajador y su empleador?

- Como se explicó anteriormente, la evidencia empírica sugiere, por el contrario, que la productividad de los trabajadores disminuye con turnos tan largos.

- ¿Los países modernos están avanzando hacia días de menos horas a la semana o al contrario?

- La tendencia de largo plazo que se observa en los datos es la de una reducción de la jornada laboral semanal, aunque esa reducción se ha ralentizado en las últimas décadas. Sin embargo, se debe decir que 48 horas por semana es definitivamente un valor atípico en los países de la OCDE.

“La mayoría de los países usan esto como un límite máximo legal que incluye las horas extra, lo que significa que la norma de tiempo completo en los países de la OCDE es de 40 horas por semana, no de 48 horas por semana”.