Exjefe de campaña de Rodrigo Chaves: ‘Me aparté al no saber muchas cosas’

David Segura Román, jefe de campaña de Rodrigo Chaves entre setiembre y noviembre de 2021, aseguró que dejó a su cargo en la contienda del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por “falta de información”.

El asesor político, quien compareció bajo fe de juramento este lunes ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, aseguró que se apartó de la campaña del partido gobernante para cuidar su imagen.

“Al no saber muchas cosas, yo tomé la decisión de apartarme de la campaña; por salud mía, por un bien común y por mi imagen fue que yo tomé esa decisión”, afirmó Segura.

El exjefe de campaña del actual presidente de la República también declaró que se sintió apartado de sus funciones cuando Calixto Chaves, asesor y amigo de Rodrigo Chaves, asumió el cargo de director de campaña.

Ante consultas de los diputados que integran la comisión, David Segura manifestó que Calixto Chaves era el hombre fuerte de la campaña.

“Cuando entro a la campaña, Calixto ejerce como gestor financiero y rápidamente se denominó como director de la campaña. Ahí fue cuando yo ya no entendía más mi papel. Si había jefe y había un director, entonces no…”, dijo Segura.

También, relató que existieron constantes roces entre el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y el comando de campaña. Este segundo órgano estaba integrado, según dijo, por las siguientes personas: Calixto Chaves, Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Mary Munive y Stephan Bruner.

“Unir la campaña con el Comité Ejecutivo, ahí se complicó mucho porque había una división muy fuerte”, declaró el compareciente.

Ante la respuesta del exasesor político, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), comenzó una seguidilla de preguntas.

— ¿Quiénes estaban divididos?

— Venía todo un tema de don Rodrigo, este equipo pasó a ser un tipo de Consejo Económico. Yo siempre insistí en que teníamos que unirnos porque necesitábamos del Comité Ejecutivo para la aprobación de presupuestos y que no podíamos seguir en una división franca de poderes.

— ¿Quién no seguía sus conejos?

— El tema del comando y hasta el mismo Comité Ejecutivo. Había cosas que en algún momento se le decía a Luz Mary Alpízar que no podían pasar, que teníamos que corregir.

— ¿Qué era lo que no podía pasar?

— El tema de cosas transparentes. Yo en mis cosas soy muy estructurado, pero había gente en campaña que no sabíamos cómo estábamos. A mí me tocó abrir la planilla.

La estructura Copiado!

Entonces, Segura relató que había “toda una estructura” de personas trabajando para la campaña de Rodrigo Chaves. Los trabajadores laboraban en la Casa Progreso, es decir, en la sede de campaña de Rodrigo Chaves que se ubicaba en el barrio La California, en San José.

Los diputados investigan si existió financiamiento paralelo en la campaña del actual presidente, mediante un fideicomiso llamado Costa Rica Próspera que captó e invirtió recursos sin pasar por las cuentas del PPSD.

Segura relató que, cuando él entró, la planilla estaba constituida por alrededor de 10 o 12 personas asalariadas vinculadas a Casa Progreso. Entre ellos, mencionó a Kattia Calvo, Margarita Parra y Álvaro Picón. Al término de la comparecencia, los diputados aprobaron una moción para llamarlos a comparecer.

Ellos laboraban en “una especie de call center”, relató el exjefe de campaña. En ese momento, el diputado Robles le consultó: “¿Un call center o un trol center?”. A lo que Segura respondió: “No sabría decirle”.

En una consulta posterior de la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el compareciente agregó que el tema de la planilla fue uno de los temas que más le preocupó durante su gestión.

“Lo que más me preocupó fue que ingresaba gente y no la veía reflejada en planilla. No sé si era el proceso que debían acomodarse o qué, pero siempre llamé la atención de que veía mucha gente y que necesitábamos saber cuál era la condición de esa gente ahí, cómo estaba, para tenerlo todo claro”, agregó.

Exjefe de campaña: Advertí de que el fideicomiso no debía funcionar Copiado!

David Segura sostuvo que durante su gestión desconoció supuestos movimientos del fideicomiso Costa Rica Próspera, investigado por el Ministerio Público por supuesto financiamiento irregular de partidos políticos.

Según aseguró a los diputados, cuando fue entrevistado para el cargo de jefe de campaña, él advirtió que el fideicomiso debía cerrarse.

“En la entrevista, les informo que es fundamental que esa herramienta no debe funcionar como principal herramienta de financiamiento del partido, porque a mi parecer rayaba en un tema de legalidad y no quería jugármela.

“En ese momento, se me informó que el fideicomiso estaba cerrado; yo entré con un fideicomiso cerrado, no fui parte y no tuve manejo”, aseguró.