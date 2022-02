Esposos celebraron sus bodas de oro yendo a votar: quieren que acabe la violencia contra la mujer

En el hogar de Aila Pasos y Gerardo Campos siempre ha reinado el respeto, quizá ese haya sido uno de los componentes principales para que el 22 de enero esta pareja celebrara sus bodas de oro: suman 50 años de casados. Este domingo 6 de febrero acudieron a votar juntos una vez más y en medio de la fiesta democrática, ellos también festejaron el medio siglo de su amor.

Campos, de 78 años, recuerda cómo desde su juventud le han molestado la violencia, la desigualdad y el irrespeto a la mujer, por esto es que siempre ha buscado ser el mejor esposo que pueda. Aila Pasos, de 74 años, destaca los valores de su compañero de vida y por eso ambos le inculcaron a sus tres hijos varones el respeto por las mujeres.

“Le digo a mis hijos Jerson, Mairon y Deiver que vean como el papá me ha respetado a mí. En mi casa siempre ha habido respeto, por eso me duele tanto como a las mujeres las están matando”, dijo Pasos, abuela de dos nietos y una nieta.

Los esposos Aila Pasos y Gerardo Campos, de 74 y 78 años, respectivamente, acudieron a las urnas en la escuela de Concepción Abajo, de Alajuelita. Del próximo gobierno, la pareja espera mayor respeto a los derechos de las mujeres. Foto: Fernanda Matarrita

Don Gerardo agregó: “La violencia doméstica tiene que haber cambiado desde hace mucho tiempo. Pedimos por que se respeten los derechos de la mujer. Es importantísimo, hay mucha violación, mucha ingratitud, no tiene que ser así. Me parece que (en el gobierno) no han puesto el interés en este tema, parece que no preocupa la situación. Además, hay mucha discriminación y desigualdad.

El señor, quien está pensionado, continuó hablando de un tema que considera debería ser de primer interés en el país.

“Toda la vida he pensado en eso. No solo ahora. Todo el tiempo he creído que las mujeres merecen todo el respeto. Lo que he visto es que antes y en la actualidad hay mucha discriminación, vea la cuestión de trabajo, ponen a un lado a la mujer siendo capaz de hacer todo lo que quiera. En la Asamblea Legislativa como que tampoco hacen nada por esto. Hay mucho maltrato contra la mujer, deberían de hacer una ley para que verdaderamente esto cambie”, aseguró.

La convicción de ambos los hace querer un gobierno en el que se respeten los derechos de las mujeres. Ambos lamentan mucho las noticias de feminicidios, de acoso sexual y de violaciones a las mujeres.

Ellos prefirieron no mencionar al candidato por el que votaron. Ambos lo hicieron por la misma persona luego de analizarlo bastante.

“Vinimos juntos porque siempre andamos juntos en todo lado. Pensamos que además de ser un privilegio, es una obligación del ser costarricense venir a votar”, comentó Pasos, quien terminó de decidir por quién votaría la mañana de este 6 de febrero.

Los esposos vieron debates, siguieron noticias y ejercieron su derecho. Ambos pusieron “en manos de Dios” el destino de Costa Rica.

Doña Aila añadió que ella espera que el próximo gobierno ayude a mitigar el tema de la violencia, los feminicidios, el desempleo y la situación económica de Costa Rica.

Los esposos, vecinos de Concepción, de Alajuelita, aprovecharon la fiesta democrática para también festejar su unión de medio siglo, matrimonio en el que resaltan “el centro siempre ha sido Dios”.