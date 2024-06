‘Es mejor no recibir ese crédito’, dice Nogui Acosta sobre préstamo del BID y AFD

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que, aunque no sea una decisión fácil, es mejor que el país pierda un crédito de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), debido a que los diputados insisten en destinar un 15% de los fondos a abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En declaraciones a La Nación, el jerarca hacendario afirmó que los diputados no entienden lo que provocarían al exigir el abono a la deuda con la CCSS.

“Nos están condenando a que se dé un acuerdo que no necesariamente es razonable, y que no implica un acuerdo entre las partes. Regularmente, la CCSS saca facturas que no se sabe de dónde vienen”, criticó el ministro.

“Para los efectos de todos, es mejor no recibir ese crédito”, dijo Acosta, dos semanas después de haber solicitado a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa no dejar morir este contrato de financiamiento.

La Agencia Francesa de Desarrollo indicó que, si el préstamo no está aprobado antes del 16 de junio, el financiamiento se perderá, o se tendría que renegociar en condiciones mucho más caras.

Originalmente, los diputados destinaron un 40% del crédito para la Caja, pero flexibilizaron la cifra luego de la solicitud que les hizo Nogui Acosta, en la reunión de las jefaturas legislativas, el 23 de mayo.

En tanto, el ministro aseveró que el gobierno no aceptará más de un 10%.

El titular de Hacienda cuestionó que se exija otorgar una parte a la seguridad social, en vez de utilizar el crédito para ayudar a financiar el Presupuesto Nacional del 2024, que es el objetivo principal de la administración.

Acosta regresa a la posición que había expresado el 30 de enero, cuando sostuvo que renunciaría al contrato de préstamo con el BID y la AFD si los diputados mantenían la exigencia de trasladar un 40% a la CCSS.

PLN acusa a gobierno de chantaje

Esta semana, en una intervención de control político, el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, acusó al gobierno de chantajear a la Asamblea Legislativa y asustar con que no se concretará el giro de los recursos, “porque no se cumple su voluntad”.

Izquierdo aseguró que, mientras los congresistas han sido flexibles y aceptaron bajar el porcentaje para la Caja, del 40% al 15%, el oficialismo se empeña en poner oídos sordos.

Enfatizó que la administración de Rodrigo Chaves no tiene un balance entre el apoyo presupuestario e inversión social.

“Será el Poder Ejecutivo el que tenga que rendir cuentas por no usar un crédito en condiciones favorables, solo por la mezquindad de no emplear un porcentaje para la Caja. Valga mencionar que, en el texto base, no existía ni un 1%, absolutamente nada para la institución, pero aquí prometemos estar vigilantes de los compromisos y la ejecución de los recursos”, puntualizó Izquierdo.

El proyecto 23.502, que incluye el contrato de crédito entre Costa Rica y el BID/AFD, fue aprobado en primer debate el jueves 30 de mayo, con el compromiso de modificarlo, en el plenario, para reducir el porcentaje para la CCSS de un 40% a un 15%.

Sin embargo, esta semana no se votó la moción que permitiría devolver el proyecto al trámite anterior al primer debate, para hacer la modificación de fondo sobre el porcentaje para la Caja.

Respecto a la acusación de Izquierdo, Nogui Acosta rechazó que exista un chantaje. “Lo que ha señalado el gobierno es real. Seguir con este mecanismo genera un costo adicional al financiamiento del presupuesto; obliga a que una parte de los recursos tenga que ser financiada en el mercado local, a tasas más altas”, dijo el ministro.