"No puedo aceptar que quienes como diputados, aquí, hace pocos años, vinieron a reelegir o votar la no reelección para algunos magistrados, en el periodo anterior, don Carlos Chinchilla, don Jesús Ramírez, por más respetable que me parezca la opinión de un exdiputado que estaba presente aquí cuando eso ocurrió, cambia de tesis y ahora nos pide que entendamos distinto el Reglamento de la Asamblea Legislativa y que se aplique otra versión de ese Reglamento, un entendimiento distinto.