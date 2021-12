Eduardo Lizano: El país haría bien en avanzar con acuerdo del FMI tal y como está

Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y asesor económico del candidato del PLN, José María Figueres, afirmó que el país haría bien en avanzar con el acuerdo de ajuste fiscal negociado por el gobierno de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, Lizano dijo entender que la campaña electoral complica el avance del programa si unos partidos no lo apoyan y dejan que otros corran con el costo político.

“A mí me parece que sobre el acuerdo con el Fondo, tal y como está planteado, el país haría bien en avanzar. Uno entiende que haya partes (opuestas), sobre todo políticamente, porque en plena campaña es complicado para ciertos partidos aprobar nuevos impuestos”, aseguró Lizano.

“Veo una seria dificultad para seguir adelante con los proyectos de ley (del FMI), dada la campaña política y dado los diferentes apoyos o no apoyos que están teniendo sus proyectos en la Asamblea Legislativa.

“Queda muy difícil para un partido político echarse encima la responsabilidad de nuevos impuestos, con los otros partidos que no los están apoyando. Ahí hay una dificultad que es real”, manifestó Lizano.

Gane quien gane

“A mí me parece que muy posiblemente, gane quien gane, habrá que sentarse con el Fondo para renegociar, a la luz de lo que el equipo que gane quiera llevar a cabo, porque este acuerdo tiene objetivos específicos que se pueden mantener o se pueden ampliar. Por eso, va a depender mucho de que lo que la próxima administración quiera hacer.

“Pero me parece que, en términos generales, con los objetivos que se han planteado, se puede reducir el déficit primario y empezar a reducir la relación deuda-PIB; me parece que esos objetivos se deben mantener. En otras palabras, la estabilidad macro es una función necesaria para la reactivación”, aseveró.

Lizano habló sobre el tema después de que, el martes, Figueres afirmó que volverá a negociar el acuerdo con el Fondo y que no está de acuerdo con más impuestos. El programa actual incluye reformas tributarias en renta e impuesto a casas de lujo, por ejemplo.

Sobre el planteamiento de Figueres de volver a negociar el acuerdo, el expresidente del Banco Central afirmó que aún no se ha discutido el tema con el candidato y desconoce si este tiene una propuesta alternativa.

“El objetivo político que a mí me parece fundamental es lograr la estabilidad macro. Ahora, hay un camino a seguir que ya se acordó con el Fondo, pero ese camino a seguir puede tener cambios o modificaciones en tanto se logre el objetivo.

“El problema que veo es que el camino que está diseñado mantiene serios problemas políticos para llevarlo a cabo; entonces, habría que ver qué es lo que se puede proponer como camino alternativo”, comentó.

Sustituir uno por otro

Lizano enfatizó que hay diferentes maneras de cumplir los objetivos acordados con el Fondo Monetario; por ejemplo, los planes de impuestos incluidos por el Gobierno actual se puede sustituir por otros, adujo.

“Es complicado opinar sobre cada uno de ellos por este sentido, porque lo que hay es un paquete y si uno dice que ‘A’ no, bueno entonces diga qué propone en lugar de ‘A’”, comentó.

Sobre el plan de renta global, dijo que “habría que ver cómo se plantea, porque lo de renta global es muy complicado y habría que estudiarlo a fondo. Va a depender mucho de cómo queda ese proyecto de ley, es un proyecto de ley importante”.

Este proyecto establecería que las personas con diversos ingresos pagarían impuesto de renta sobre el conjunto de estos, en vez de hacerlo por separado.

“Consolidar una serie de impuestos me parece que es un paso importante. Lo que hay que ver es si un proyecto de esa naturaleza tiene apoyo o no tiene apoyo, porque aquí la parte electoral entra mucho en juego; hay que ver quiénes lo van a apoyar o no lo van apoyar”, dijo el expresidente del BCCR sobre la renta global.

Dentro de los ajustes estructurales acordados con el FMI, también está la reforma al empleo público.

“Lo de empleo público yo espero que ya salga, están los últimos trámites; yo espero que salga porque me parece que, con acuerdo con el Fondo o sin acuerdo con el Fondo, es un avance importante en el ordenamiento del Estado y del empleo público en general”, dijo el economista.

Este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el política económica a las medidas fiscales del acuerdo con el FMI podría tener repercusiones negativas en los mercados financieros y el tipo de cambio.

