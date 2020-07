“Esta investigación es cambiada al final y se convierte en una relación de hechos, para pasarla al Ministerio Público. La investigación no fue hecha para eso. Esta investigación cambió de responsables en el proceso del sistema de una dirección a otra; esto tampoco se acostumbra, no se acostumbra, no, no está establecido de esta manera. El equipo técnico responsable de esta investigación no tuvo la oportunidad de dirigir esta investigación ya que realmente fue dirigida por la señora Defensora.