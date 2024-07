Diputados y partidos repudian ‘fraude’ electoral a favor de la ‘dictadura’ de Maduro

Diputados y dirigentes de tres partidos políticos repudiaron los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, cuestionaron el accionar de las autoridades electorales del país sudamericano y llamaron a desconocer la reelección de Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, pidieron reconocer como ganador de los comicios a Edmundo González, candidato opositor por el Partido Mesa de la Unidad Democrática.

De esa forma se pronunciaron los líderes de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Liberal Progresista (PLP), mientras que el Frente Amplio (FA) pidió transparencia en cuanto a los resultados y su fiscalización.

Entre esas agrupaciones existe un consenso en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) irrespetó el sufragio del pueblo, pues la transición de los resultados fue opaca y no hubo observadores foráneos.

Tras conocer que Maduro fue proclamado ganador con el 51,2% de los votos, el PLN emitió un pronunciamiento exigiendo transparencia, revisión de las actas de votación y protección para la oposición. Además, hizo un llamado a observar cómo los regímenes autoritarios promueven los discursos de odio en las contiendas electorales.

“Liberación Nacional comparte lo expresado por la mayoría de los gobiernos y partidos democráticos del mundo y desconoce como reales los resultados proclamados por el CNE de Venezuela, que intentan consolidar la dictadura de Nicolás Maduro, desconociendo la voluntad soberana del pueblo venezolano.

“Las lecciones que nos deja Venezuela son evidentes para la vida democrática: empiezan con la siembra del odio, culpando al propio sistema, siguen con cambios constitucionales y terminan como dictaduras opresoras. Situación de la que ningún país está exento”, se consignó en el comunicado, el cual fue firmado por los miembros del Directorio Político Nacional y el Comité Ejecutivo Superior.

LEA MÁS: Costa Rica se une a otros ocho países para pedir a OEA revisión urgente de resultado electoral en Venezuela

En la misma línea se pronunció Rodrigo Arias, diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa: “El pueblo de Venezuela se expresó ayer (domingo para el lector) en las urnas. La voluntad popular debe ser respetada y las actas de las mesas deben publicarse. Como bien ha señalado el Gobierno, Costa Rica no reconocerá a ninguna autoridad surgida de un fraude electoral”.

Moción contra la ‘fraudulenta victoria’

La Unidad Social Cristiana (PUSC) por su parte, presentó una moción para llamar a desconocer la “fraudulenta victoria” de Maduro, debido a la “ausencia absoluta” de transparencia y garantías mínimas de credibilidad por parte del CNE.

“Desde la fracción Unidad rechazamos, de manera contundente, el fraudulento resultado que se dio en Venezuela. La comunidad internacional, los países demócratas, debemos sumar fuerzas y articular para que este resultado no avance.

“La fracción presentará una moción rechazando lo ocurrido con el pueblo venezolano”, afirmó la jefa de la bancada rojiazul, María Marta Carballo, quien exhortó al resto de congresos y gobiernos latinoamericanos a replicar la postura.

El texto exige también una condena a Maduro por impedir el ingreso a Venezuela de observadores de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y delegaciones internacionales.

LEA MÁS: Costa Rica declara ‘fraudulenta’ reelección de Nicolás Maduro

Al tiempo que insta al gobierno de Costa Rica a reconocer, formalmente, a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela.

Lesly Bojorges, congresista del PUSC, se unió a la línea de su jefa de fracción mediante una publicación en Facebook, donde catalogó los resultados como “fraude electoral y de acciones tiránicas por parte del dictador Maduro”.

Su homólogo del Liberal Progresista, Diego Vargas, quien lidera esa bancada, afirmó que lo hecho por Maduro es “innombrable”, pues violó las libertades civiles del pueblo que votó en busca de la libertad.

“Amanecemos con una enorme decepción y tristeza, pues repudiamos el fraude electoral que desconoce la voluntad del pueblo. A los venezolanos les mandamos un sincero abrazo de dolor, porque les arrebatan la democracia, pero ayer fue algo poco visto.

“Ahora el pueblo y la comunidad internacional debemos, vehementemente, con fuerza, exigir la revisión completa de los resultados electorales, con observadores independientes. Estamos con ustedes, las calles en algunos momentos hay que tomarlas y nosotros como PLP no creemos que esta situación pueda perdurar”, aseguró Vargas.

Nicolás Maduro celebró anoche su reelección para un tercer mandato, mientras la oposición exige un conteo de votos libre y transparente. Foto: AFP (YURI CORTEZ/AFP)

‘Erosión grave de la democracia’

Jonathan Acuña, parlamentario del Frente Amplio, advirtió que antes de legitimar los resultados electorales, los observadores independientes deben efectuar una revisión de las actas, como lo solicitaron los gobiernos de México, Colombia y Brasil.

“La erosión grave de la democracia que ha vivido Venezuela por el accionar de un gobierno autoritario solo puede solventarse con elecciones absolutamente legitimadas, transparentes y capaces de reflejar sin lugar a dudas las posturas del pueblo venezolano.

“El pueblo venezolano merece procesos políticos autónomos, soberanos, democráticos y pacíficos. La única vía es la democracia”, aseguró Acuña en una publicación en la red social X.

El frenteamplista Ariel Robles también emitió una publicación respecto a los comicios venezolanos.

“¿Sobre Venezuela? Desde hace tiempo he sido lejano de los procesos ahí. Personalmente nunca he sido seguidor de los caudillismos, no me gustan esas figuras”, expresó Robles.