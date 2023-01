Diputados fustigan anuncio fallido de Nogui Acosta: ‘Credibilidad del ministro quedó por el piso’

Los diputados criticaron hoy fuertemente, durante poco más de dos horas, el anuncio que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, hizo de lo que supuestamente era un “megacaso” de fraude fiscal, el cual resultó ser un expediente que la Fiscalía pidió desestimar.

Alarmados por los efectos del anuncio hecho por el jerarca el jueves pasado, sobre un supuesto fraude por ¢11.000 millones, que vinculaba a un banco en el que es socio Leonel Baruch, dueño del medio CRhoy, los congresistas estaban urgidos por hacer un debate de control político en el plenario.

La propuesta fue bloqueada el lunes en el plenario, por los desacuerdos de las seis fracciones políticas representadas en el Congreso. Luego de varias negociaciones e, incluso, gestiones del presidente legislativo, Rodrigo Arias, el debate se produjo este martes.

Los primeros en lanzar fuertes críticas a Acosta fueron Kattia Cambronero y Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP); seguidos por Jonathan Acuña y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA).

“Decir que van a denunciar fraude y luego decir que no, que está desestimado, resulta una vergüenza para el ministro y el director de Tributación. ¿Realmente estamos haciendo persecución política, utilizando el poder para amedrentar a algunos grupos, fuerzas o ciudadanos? Necesitamos acciones y no palabras, el ministro tiene que disculparse”, destacó Cambronero.

Dengo le cuestionó a Acosta que no se ponga a hacer cosas en beneficio de todos los costarricenses. “Es muy fácil anunciar lo que se debe hacer, lo difícil es hacerlo. Tenemos que evitar estos ridículos”, apuntó.

Los frenteamplistas lamentaron el engaño que sintieron de parte de Acosta, porque dijeron ser los primeros en aplaudir que realmente Hacienda estuviera persiguiendo la evasión fiscal.

“Uno espera consistencia, coherencia y sistematicidad. Nosotros felicitamos, pero luego nos damos cuenta que el ministro oculta información. No puedo partir de que el ministro no se hada dado cuenta antes del estado del expediente. ¿Cómo no iba a saber? Claro que tenía que estar informado. Flaco favor hace al cometer una omisión como esa”, dijo Acuña.

Nogui Acosta: ‘Ahora tendremos muchísimo más cuidado’ con denuncias de fraude fiscal

El Ministerio Público había notificado a Tributación Directa la desestimación del caso desde el 9 de enero.

Sofía Guillén dijo que tuvo un alegrón de burro, porque reconoció que estaba feliz de que se anunciara el combate al fraude y luego resultara que era un caso desestimado.

“Son muy buenos haciendo videos y conferencias, pero nunca logran pasar a los hechos. Son muy buenos vendiendo humo, pero ni convocan los proyectos (del Frente Amplio) para cerrarle portillos al fraude fiscal”, criticó.

También, les dijo a los oficialistas que el costarricense “no es tonto” y criticó que el Gobierno sea “mucho rin rin y nada de helados”.

En el caso de Liberación, la congresista Andrea Álvarez enfatizó que luego de la salida en falso de Nogui Acosta, “la credibilidad del ministro quedó por el piso”. También, calificó la acusación hecha por Hacienda como “de mala fe” y, en el peor de los casos, “un acto increíblemente irresponsable y ridículo”.

La verdiblanca observa un patrón, primero en el intento del Ministerio de Salud de cerrar el Parque Viva, centro de eventos propiedad de Grupo Nación, que tiene dos medios de comunicación: La Nación y La Teja; y ahora el intento por denunciar a Leonel Baruch, propietario del medio CRhoy.

“La Presidencia de la República está usando el poder para el revanchismo político y silenciar a sus críticos. ¿Cuándo va a empezar a gobernar el presidente?”, reclamó.

La jefa de la fracción del PLN, Kattia Rivera, aseguró que la conferencia de Hacienda fue para mentirle descaradamente a la ciudadanía y luego decir “ah no, perdón, fue un error”.

“El sistema costarricense históricamente ha defendido la libertad de expresión y la libertad de prensa. Me preocupa muchísmo que se le llame prensa canalla a los medios desde Casa Presidencial, para dinamitar la credibilidad”, dijo Rivera.

Dinorah Barquero, también del PLN, dijo que la conferencia de Hacienda se anunció como quien anuncia la función de un circo, para concurrir a la conferencia donde se iba a revelar un megacaso y “lo que se dio fue un megaridículo”. Ella también acusó que, ahora, se intenta deslegitimar al Poder Judicial.

La jefa oficialista, Pilar Cisneros, alegó que era muy sospechoso, para ella, que la Fiscala a cargo del caso hubiera ido a su oficina, el 2 de enero, para estudiar el expediente, cuando todavía estaba “de vacaciones”.

También, adujo que el caso no está muerto y advirtió: “Haremos lo que esté en nuestras manos para recuperar esa plata”. Igualmente, calificó de “intocables” los negocios de los empresarios dueños de medios de comunicación, diciendo que fue la Sala Constitucional la que “decidió que cerrar el Parque Viva afecta la libertad de prensa porque sus dueños son además dueños de La Nación”.

Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), también reclamó que la evasión se combata todos los días, con hechos reales y “no mediante actos histriónicos ni acciones sin fundamento jurídico y técnico”.

“No hay necesidad de manipular al pueblo para hacer ese combate necesario. Utilizar el poder para amedrentar a empresarios, sindicatos, grupos y diputados no se vale. Eso no soluciona la evasión”, agregó.

También Fabricio Alvarado y José Pablo Sibaja, de Nueva República, deploraron la salida en falso de Nogui Acosta, pues apuntaron que fue una obra de teatro mal armada. “Lo que el Gobierno de la República hizo debilita la democracia”, apuntó Sibaja.