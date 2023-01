Nogui Acosta: ‘Ahora tendremos muchísimo más cuidado’ con denuncias de fraude fiscal

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, aseguró que, a partir de ahora, tendrán “muchísimo más cuidado” con las denuncias sobre fraude fiscal que hagan desde esa institución.

En la Asamblea Legislativa, luego de una comparecencia ante la Comisión de Hacendarios, el jerarca respondió consultas de la prensa en torno al polémico anuncio de un “megacaso”.

El jueves, en una conferencia anunciada con mucha expectativa, Acosta habló de lo que en principio se suponía que era un “megacaso” de fraude fiscal de ¢11.000 millones, que vinculaba a un banco en el que es socio Leonel Baruch, dueño del medio CRhoy. Sin embargo, el viernes se conoció que el Ministerio Público había pedido una desestimación del expediente y Tributación lo sabía porque ya había sido notificado.

“Precisamente, estamos en esa revisión. Hay 23 casos activos, tres más que vamos a enviar y, a partir de ahora, tendremos muchísimo más cuidado para poder gestionar estos casos”, alegó el ministro de Hacienda.

Acosta adujo, consultado por La Nación, que el caso del banco aún está en investigación y que el caso no ha sido cerrado por un juez. “Ya veremos qué ocurre”, dijo.

Nogui Acosta alegó que no sabía de la desestimación antes de la conferencia y no tenía por qué saber de ningún caso. Incluso, argumentó que el objetivo de la conferencia no era dar a conocer ese caso en específico, sino “mostrar las acciones que vamos a tomar para luchar contra el fraude fiscal”.

“Desde el punto de vista práctico, tenemos una investigación, no en particular de este caso, sino de cuál es el seguimiento que les damos a todos. Lo lamentable aquí es que no demos un seguimiento continuo y se presenten situaciones como las que ocurrieron”, dijo el jerarca de Hacienda.

El ministro también comentó que, desde su punto de vista, lo que considera que se hizo fue “informar”.

En cuanto a las críticas y cuestionamientos que le hicieron a él los diputados por su fallido anuncio de un megacaso de fraude fiscal, Nogui Acosta apuntó que los legisladores tienen la intención de que él llegue al Congreso a dar explicaciones y que en ese momento hablará.