Diputados fijarían un solo método para declarar ganancias o pérdidas por diferencial cambiario

Los diputados discuten cómo establecer un único método para calcular las ganancias o pérdidas de capital de los contribuyentes, derivadas del diferencial cambiario al convertir a colones operaciones en moneda extranjera.

Esta iniciativa busca asegurar una determinación uniforme de las rentas de capital gravables o las pérdidas deducibles al cierre del año fiscal, especialmente debido a los ajustes introducidos en la reforma tributaria del 2018, los cuales han generado litigios y provocado inseguridad jurídica.

El plan, impulsado por el diputado liberacionista Gilbert Jiménez, se discute en la comisión legislativa especial que aborda la territorialidad del impuesto sobre la renta y ganancias de capital, aunque el plan no está relacionado con inversiones en el extranjero o la sujeción al tributo. Cuenta con el respaldo de diputados de Partido Liberación Nacional (PLN), el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR), así como del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación (DGT).

La propuesta implica modificar parcialmente el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer que las diferencias cambiarias positivas o negativas, originadas en activos o pasivos y que surjan al cierre del año fiscal, constituirán una ganancia gravable o una pérdida deducible en el periodo respectivo.

El artículo mantendría su redacción actual en lo que respecta a que los contribuyentes que tributen bajo ese título, deben convertir la moneda extranjera a moneda nacional utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El despacho del diputado Jiménez explicó que la reforma propuesta establecería que la declaración de renta se realice por el método del devengado, considerando el saldo de la operación al momento de cierre del año fiscal y utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento.

Por ejemplo, si un contribuyente realiza una venta de $100 ahora y recibe el pago en unos meses, se tomará en cuenta el tipo de cambio al momento del pago, no el actual.

Según Nogui Acosta, ministro de Hacienda, en Costa Rica el 32% del crédito al sector privado se transa en dólares y el 40% de los depósitos en cuenta corriente son en la misma moneda. Al momento de tributar, independientemente de la moneda extranjera en que se realizó la operación, el contribuyente debe convertir sus ingresos a colones para declarar sobre la transacción, considerando el residual generado por la venta del dólar.

Si el resultado del diferencial es positivo (vendió a un precio superior el dólar en relación con el momento de la operación), el contribuyente debe declarar y pagar el impuesto sobre la renta. En cambio, si las fluctuaciones del tipo de cambio resultaron en pérdidas, estas se consideran gastos deducibles al momento de la declaración.

Es importante destacar que no existe un tributo específico por la diferencia en el tipo de cambio, sino que se aplica el impuesto sobre la renta, en este caso las ganancias de capital.

Gilbert Jiménez, diputado del PLN, plantea que se fije un solo método para declarar ganancias o pérdidas por diferencial cambiario. Foto: Cortesía PLN.

“El tipo de cambio incide directamente en la determinación de los ingresos gravables y los gastos deducibles del contribuyente. Es diferente recibir un pago en dólares al inicio del año que al final del mismo, y estas diferencias han generado los debates actuales. No se trata de una actividad económica asociada al diferencial cambiario, sino de impuestos sobre un residual”, explicó Acosta durante un foro especializado.

Ley actual genera confusión sobre el diferencial cambiario

Acosta añadió que durante más de 50 años se utilizó el método del devengado, similar a lo que plantea la reforma formulada por el diputado Jiménez. Sin embargo, las confusiones surgieron a raíz de un cambio introducido en la reforma fiscal del 2018, específicamente en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Renta, que estableció dos modalidades de declaración.

Este cambio indica que constituirán una ganancia gravable o una pérdida deducible, en el periodo fiscal, las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo (método de realización).

También se considerará ganancia gravable o pérdida deducible las diferencias cambiarias de los saldos por cobrar, obtenidas al momento del cierre fiscal. Se conoce como el método no realizado, según Mario Ramos, director de Tributación.

De acuerdo con Acosta, esta confusión provoca litigios desde el proceso de fiscalización, los cuales terminan en tribunales administrativos, en contenciosos y en la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual se propone una norma uniforme.

Formas de registrar el tipo de cambio

Fabio Salas, socio de impuestos de la firma Deloitte, explicó que el método realizado es aquel donde, luego de una operación, se realizó un tipo de cambio y se registró en la contabilidad.

Citó el ejemplo de la venta de un carro en dólares. El tipo de cambio se registra al momento que se realizó la venta y cuando se hace el pago, sea uno, dos o 30 días después.

Si al momento de la venta el dólar se cotizaba en ¢500 y al momento de los pagos subió a ¢600 o más, ese diferencial cambiario debe declararse ante el fisco. En cambio, si durante los pagos del comprador el dólar baja ¢50, se reporta como pérdida deducible.

Para Salas, el método no realizado no es necesariamente el que usa el tipo de cambio más cercano al cierre fiscal, sino el que no se haya ejecutado, según la interpretación de Hacienda.

Citó el ejemplo de una empresa con un crédito de $1 millón para desarrollar una fábrica de zapatos. Por ese financiamiento se pagan mensualmente capital e intereses. Como está en dólares, la empresa debe registrar el tipo de cambio de los pagos.

Además, la contabilidad debe registrar lo que se debe del crédito. Si al crédito le restan $500,000 para cancelarlo, se debe registrar este pasivo, por un tipo de cambio del día que mes a mes se registra la deuda.

“Por ese saldo, que no tiene una incidencia directa en el cálculo de la utilidad, solo en los intereses, habrá una diferencia cambiaria, porque necesariamente se tiene que registrar en colones en su contabilidad con el tipo de cambio del cierre de cada mes”, expuso Salas.

Para el socio de Deloitte, el problema con la regulación actual es que se presta a la interpretación. Dice que el efecto del tipo de cambio y el diferencial cambiario para fines fiscales debería enfocarse en expresar correctamente cuáles son los ingresos y gastos en colones del contribuyente. Nada más.

“No debería distorsionar el resultado de una empresa en un periodo fiscal por un concepto o el efecto del tipo de cambio que, en muchos de los casos, es completamente ajeno a la realidad de la compañía”, indicó Salas.