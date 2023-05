Diputados cuestionan a directora de Dinadeco por manejo de fondos de polémico fideicomiso

Los diputados cuestionaron este miércoles a la jerarca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), Fabiola Romero Cruz, el papel que desempeñó en el manejo de fondos del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual captó recursos para financiar la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, sin que el dinero ingresara a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La funcionaria pública, quien fue nombrada en el cargo por Chaves, compareció ante los diputados de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral.

Romero sostuvo frente a los diputados que solo formó parte de un grupo de análisis de problemas nacionales creado aproximadamente en diciembre de 2020. Dijo que asistió por invitación del exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Pérez, a quien Chaves pagó $15.000 para que trabajara como operador político del grupo Costa Rica Próspera.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves pagó $15.000 a exdiputado del PLN para trabajar como ‘operador político’

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, le mostró copia de un correo electrónico enviado por Carlos Vargas Lardengreen, exdirector de operaciones del grupo, en el que informaba su decisión de apartarse de ese cargo y citaba que ahora Fabiola Romero se encargaría del manejo de fondos. El e-mail tiene fecha del 12 de junio del 2021

Vásquez mencionó que delegaba en Romero la dirección de operaciones. Dijo que ella “muy amablemente aceptó la designación”.

El correo iba con copia a Rodrigo Chaves y al banquero Jack Loeb, los fundadores del fideicomiso Costa Rica Próspera.

“Don Rodrigo aceptó mi decisión y delegó en la señora ‘Fabi’ Romero Cruz, presidenta del Partido Unidos por Costa Rica - y muy cercana colaboradora de don Rodrigo y de nuestra causa- el asumir las funciones de dirección de operaciones. Doña Fabiola muy amablemente aceptó la designación.

“Nos encontramos en el proceso de traspasar a doña Fabiola la información necesaria para que ella asuma el control; proceso que estaremos concluyendo la próxima semana. En adelante, será doña Fabiola quien se comunicará con ATA Trust para cualquier asunto relacionado con el manejo de los fondos”, reza la comunicación.

La actual directora de Dinadeco admitió que, entre el 14 de junio del 2021 y el 22 del julio 2021, asumió la dirección de operaciones del grupo por solicitud de Chaves. Dijo se retiró para asumir su maternidad.

Sin embargo, negó haber manejado el fideicomiso y dijo desconocer que los recursos se usaban para financiar gastos electorales, aunque admitió que se encargó de autorizar el pago de servicios públicos y de amueblar la casa donde se reunían, la cual era la sede de campaña del Partido Progreso Social Democrático, en barrio La California, San José.

Dijo que los pagos los solicitaba a la empresa ATA Trust Company, la cual administraba el fideicomiso Costa Rica Próspera.

Romero aseguró que las afirmaciones de que ella trabajó en la campaña de Chaves son “totalmente falsas, chismes de las personas que difaman”.

Luego de leer la copia del correo, Robles señaló que la directora ejecutiva de Dinadeco no solo administró la sede de campaña, como ella lo afirmó, sino que manejó el fideicomiso.

Este fue el intercambio que ambos tuvieron en la comisión.

Ariel Robles: ¿Estuvo a cargo de dirección operaciones de Costa Rica Pŕospera hasta el 22 de julio?

Fabiola Romero Cruz: No, porque no era parte del fideicomiso.

Ariel Robles: ¿Don Carlos estaba mintiendo?

Fabiola Romero Cruz: Don Carlos pudo haber puesto eso ahí. Que me dieran esas funciones a realizar en la vida real es otra historia.

Ariel Robles: No tenemos prueba de eso más que sus palabras.

Fabiola Romero Cruz: Por eso me tienen aquí bajo fe de juramento.

Ariel Robles: Como me ha dicho tantas mentiras, no tenemos en qué creer. Si no le dieron estas funciones, queremos un correo electrónico donde indica que no le están dando esas funciones.

Usted es parte del fideicomiso, dijo que aprobó gastos, verdad, y me dijo que no sabía que era para campaña electoral. Uno, ¿era que usted aprobaba cosas sin saber, o nos está mintiendo? El 2 de julio del 2021, se le paga a Gabriela Marín Torres manteles del grupo de campaña. ¿Tenían campaña en el grupo de análisis ustedes? Esto lo aprobó usted porque esas son sus fechas.

Fabiola Romero Cruz: Me parece que es un estado de cuenta que emite ATA Trust donde pone lo que quiera. Sé que se alquilaban manteles para reuniones, pero eso no lo hacía yo. Yo sé que ese tipo de carpintería lo hacía doña Kattia (no da el apellido).

Ariel Robles: El 6 del 7 del 2021, según Carlos, usted estaba a cargo de Costa Rica Próspera en el manejo de operaciones y a las pruebas me remito, los papelitos hablan. Según estos papelitos, estaba a cargo de esto. Jorge Hernández Serrano da a Costa Rica Próspera en su tiempo, cuando estaba encargada operaciones, $4.520 y, ojo el detalle, “candidatura de Rodrigo Chaves”; y luego de eso se pagan otras cosas con esa plata que usted tuvo que haber aprobado porque estaba en su tiempo. Entonces, ¿para qué nos miente?

Fabiola Romero Cruz: Yo no estoy mintiendo en nada.

Ariel Robles: Entonces, ¿mentía don Carlos?

Fabiola Romero Cruz: No tengo conocimiento de nada de ellos proque yo no tenía acceso, porque a mí no me dieron acceso a saber si eso era donación o no y menos a ese detalle. Yo no tuve acceso a nada.