Diputados acuerdan debate final sobre pesca de arrastre

Una parte de los diputados aspira a revivir la pesca de arrastre, pero al parecer no existen votos suficientes para resellar la iniciativa. (OneSea)

Los jefes de las fracciones políticas acordaron, este jueves, una fecha para decidir si se permitirá o no la pesca de arrastre.

El jueves 16 de setiembre, el plenario dedicará una sesión para discutir de nuevo el proyecto de ley que fue vetado por el presidente Carlos Alvarado el 30 de octubre del 2020.

Los congresistas estudiarán el informe de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, el cual recomienda resellar la iniciativa legal.

El resello significaría que el Congreso ignoraría el veto emitido por el mandatario y, en consecuencia, aprueba de nuevo el expediente 21.478 y lo envía al diario oficial La Gaceta para que se convierta en ley.

No obstante, para ello la Constitución Política exige 38 votos, o sea, dos tercios del total de congresistas.

En el 2013, la Sala IV prohibió renovar y emitir nuevas licencias para barcos semiindustriales de pesca de camarón por considerar que la técnica de arrastre provoca severos daños ambientales, a causa de la gran cantidad de especies que captura aparte del camarón.

La Sala IV dejó abierta la posibilidad de otorgar nuevas licencias, mediante una ley, si estudios técnicos y científicos demuestran la efectividad de dispositivos excluidores que sustenten la compatibilidad de la pesca de camarón con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.

En el 2020, los diputados aprobaron un proyecto de ley para revivir la pesca de arrastre con base en un experimento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el cual probó una red denominada AA Costa Rica, la cual tenía dispositivos excluidores de especies como peces y tortugas, y concluyó que estaba lograba reducir la FACA a un 25%.

Cuando la Presidencia de la República vetó el proyecto, argumentó que no existe suficiente prueba científica que respalde la sostenibilidad de la pesca de camarón con la técnica de arrastre.

“Al no ser categórica la evidencia, debemos proteger al ambiente y a las poblaciones que se verían más afectadas”, dijo Alvarado en ese momento.

No obstante, el pasado 17 de agosto del 2021, la Comisión de Agropecuarios, que preside el diputado Melvin Ángel Núñez Piña, del Partido Restauración Nacional (PRN), aprobó por mayoría la recomendación para resellar el expediente legislativo con cuatro votos a favor y dos en contra.

En ese momento, estuvieron a favor de resellar la iniciativa el restauracionista Núñez, los independientes fabricistas Carmen Chan, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar.

Contra esa recomendación votaron Welmer Ramos y Mario Castillo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La presidenta del Directorio, la liberacionista Silvia Hernández, explicó que el Reglamento fija los mecanismos para discutir un resello en una única sesión del plenario, hasta agotar la discusión y tomar una decisión.

“Desde la mesa del Directorio y la coordinación de la presidencia, lo que se buscó fue coordinar una fecha para la sesión y se decida si resella o no el proyecto”, dijo la liberacionista.

Hernández apuntó que ella mantiene su posición en contra de la pesca de arrastre y votará en contra, pero adujo que no sabe cómo actuarán los demás legisladores del PLN.

Para la votación en primer debate, uno de los principales defensores fue el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides, junto con Melvin Núñez.

No obstante, luego del veto presidencial, Benavides afirmó que no valía la pena insistir en un resello “que no tiene viabilidad política”.

Silvia Hernández consideró que la decisión está zanjada: “En términos generales, me parece que habrá una posición, de mayoría, en esa línea de ir en contra”.