En declaraciones al Semanario Universidad, confirmadas a La Nación cuando se le preguntó, Abarca dijo: “Yo creo en unas cosas y les ofrecí a los cartagineses eso. Mi criterio va a estar basado en las sentencias y si eso coincide con mi oferta electoral y la demanda electoral de las personas que votaron por mí. Si don Paul no coincide conmigo en un criterio, yo no tengo que cambiar mi criterio solo porque al dios del Olimpo no lo puedo tocar”.