Diputada de Gobierno dice que su partido es corrupto

La diputada de gobierno, Paola Nájera, lanzó este martes fuertes acusaciones contra el partido político que representa: el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD). Cuestionó el accionar de la dirigencia al decir que “no solo no lo ha hecho bien, sino que lo ha hecho como copia al carbón de los partidos tradicionales, que han sido maestros de la corrupción”.

Nájera, integrante de la fracción del PPSD, arremetió contra su partido tres días después de que ella y ocho diputados oficialistas más anunciaron que apoyarán a otro grupo político para las elecciones municipales. Se trata de Aquí Costa Rica Manda (ACRM), liderado por el asesor presidencial, Federico Cruz.

Pese a ello, los oficialistas decidieron quedarse en la fracción legislativa de Progreso en la Asamblea Legislativa, en vez de declararse independientes.

Nájera alegó que la decisión es transparente por haberla anunciado en un “acto público, mientras los partidos ‘cochinilla’ y sus aprendices tapan trinquetes entre ellos”.

En enero pasado, esta legisladora también había asistido a una asamblea de otro partido, de nombre Pueblo Soberano, el cual es presidido por la funcionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega, y también se prepara para participar en las elecciones municipales.

Paola Nájera dice que PPSD los dejó botados

La legisladora cartaginesa insistió en enfocar sus ataques a la dirigencia del PPSD, partido que es presidido por Luz Mary Alpízar, la única diputada que no comparte la decisión de los nueve y quien cuestionó la postura de sus compañeros de permanecer en la fracción de Progreso aunque apoyan a otro partido.

Nájera consideró necesario hacer un llamado de atención al “propio partido” cuando “consideramos que ha tomado un rumbo equivocado” y dijo que eso no es dañar la democracia.

Incluso, acusó a la dirigencia del PPSD de dejar “botados a los diputados” y negó que los diputados dejen botado al partido.

La diputada adujo que la decisión tomada no daña la democracia, sino que el verdadero daño es “robarle al pueblo, no tomar decisiones, entorpecer proyectos, manipular a la gente, hacer crecer la institucionalidad sin dar a cambio más y mejores servicios”.

“Dañar la democracia es perpetuar negocios familiares que se benefician con la plata de los costarricenses”, dijo.

Aparte de Paola Nájera, defendió la decisión anunciada el sábado la diputada Pilar Cisneros, quien sigue ejerciendo la jefatura de Progreso Social Democrático, a pesar de que asegura no creer en el partido que también la llevó a ella a la diputación.

Daniel Vargas, subjefe de la fracción oficialista, Manuel Morales, Waldo Agüero, María Marta Padilla, Ada Acuña, Alexánder Barrantes y Jorge Rojas también se apartaron de Progreso para los comicios municipales, pero sin renunciar a la bancada como lo han hecho otros bloques en el pasado.

“Sin nada que esconder, dando la cara e incluso atendiendo a la prensa, mostramos con transparencia los pasos que vamos a dar y esto sí es la nueva política de los liderazgos frescos”, argumentó Nájera.

‘Nos vimos en la obligación de apoyar otro vehículo’ Copiado!

Paola Nájera declaró que, en el PPSD, “nos excluyeron y nos pusieron condiciones y límites injustos e inequitativos, posterior a nuestra elección”.

“Nos vimos en la obligación de apoyar las iniciativas electorales en otro vehículo, uno que no ha desviado la ruta hacia la visión común que queremos para Costa Rica”, dijo.

En respuesta a lo dicho por Nájera, Luz Mary Alpízar respondió a través de un audio que, como partido, el PPSD está abierto y allí están los que han trabajado cerca y han asumido los puestos con responsabilidad.

“Los que no han hecho eso, pues no pueden hablar de algo que no conocen o no saben. La compañera Nájera era, además de mí, la única partidaria que tenía cerca de un año de estar en el partido. Hasta el día de hoy, tiene unos puestos que no ha ejercido.

“Ayer, con mucha transparencia, yo le recordé que si se tiene unos cargos, había que ejercerlos. Por más de un año, o no sé cuánto, ella no ejecutó esos puestos. Por tanto, hay más personas que quieren ejercerlos, para el desarrollo de un partido que sigue en construcción”, contestó Alpízar.