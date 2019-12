“Las mayores tasas de divorcio y de separación, así como la mayor prevalencia de uniones libres están relacionadas a una visión más de sentido personal e individual, es decir, no solo pensar en la familia y en seguir las tradiciones, sino más bien pensar en mi bienestar personal. La gente, si no está conforme con su situación de pareja, tiende a pensar en el beneficio propio y no en la tradición”, detalló Brenes.