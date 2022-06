Costa Rica avala el género no binario en identidades de extranjeros

Los extranjeros ahora podrán identificarse ante el Estado costarricense como personas de género no binario, en el Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (Dimex).

Esa posibilidad la permite un decreto ejecutivo publicado este lunes 6 de junio en el diario oficial La Gaceta. La modificación la firmó el exmandatario Carlos Alvarado el 5 de mayo anterior, cuando ejercía el cargo.

Mediante la promulgación del Reglamento para el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género para personas extranjeras en el Dimex, de 2019, Costa Rica permitió el uso del género autopercibido en esos documentos.

No obstante, hasta ahora, las personas solo podían identificarse de los géneros masculino, femenino, o simplemente no indicar ese dato.

Ahora, con la publicación de la reforma al reglamento, se incluye la posibilidad de que las personas extranjeras se identifiquen como del género no binario. Una persona del género no binario se autopercibe de esa manera cuando no se identifica completamente ni como hombre ni como mujer.

La modificación se aplicó al artículo 7 de ese reglamento. Ahora la norma dice así: “La persona que opte por el reconocimiento de su identidad de género podrá modificar la referencia al género consignada en el DIMEX por masculino (M), femenino (F), no binario (X) o no indica (N/I), sin objeción o validación alguna por parte del personal de la Dirección General de Migración y Extranjería. La decisión que resuelva la solicitud deberá estar basada únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, el cual deberá quedar plasmado en la declaración jurada, según lo señalado en el artículo 8 del presente Decreto Ejecutivo.”

Con su publicación en el diario oficial del Estado, la modificación rige a partir de este lunes.

En el considerando del decreto ejecutivo, la administración de Carlos Alvarado recordó el contenido de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de noviembre de 2017, la cual obligó a Costa Rica implementar el matrimonio entre parejas del mismo sexo e igualar todos los derechos a las personas de la comunidad sexual diversa.

La anterior administración añadió: “El Gobierno de la República reconoce la necesidad de respetar a cabalidad la identidad y expresión de género de todas las personas de todas las edades, incluyendo las personas migrantes, así como la urgencia de adecuar los trámites, documentos y registros expedidos por toda la Administración Pública, incluida la Administración Pública Descentralizada”.