Conversación no se refería a Luis Antonio Sobrado, dice regidor grabado en llamada con Johnny Araya

El OIJ citó a Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el expediente del caso Diamante por una conversación que no se refería a él, sino al presidente del Tribunal Electoral Interno (TEI) del Partido Liberación Nacional (PLN), Enrique Alvarado. Así lo afirmó el regidor josefino Rafael Ángel Ramírez Badilla, quien participó en la llamada con el alcalde Johnny Araya a partir de la cual la Policía Judicial sacó su conclusión.

Uno de los informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) menciona que el juez penal Manuel Morales Vásquez reportó que, en las intervenciones telefónicas hechas al alcalde de San José, este conversó con el regidor josefino Rafael Ángel Ramírez Badilla sobre “un recurso que ganaron en las elecciones”.

El informe no incluye la transcripción textual de la llamada ni la fecha de la conversación; solamente dice lo siguiente:

“Dentro de lo que dialogan es de un recurso que ganaron en las elecciones, que tenían a dos personas en la 4, a lo que Johnny (Araya) le respondió que él lo sabía, porque él había llamado hasta el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, a lo que Rafa (Ramírez) le contestó que para eso le pagan la dieta, y Johnny confirmó lo anterior indicando que sí, exactamente”.

Con base en dicha síntesis, la Policía Judicial interpretó que el alcalde se refería a Luis Antonio Sobrado González.

Sin embargo, el regidor explicó que, al hablar de “la 4″, se referían a la papeleta número 4 del distrito La Uruca, en San José, de las elecciones distritales celebradas por el PLN el 6 de junio de este año, en las que también se eligió al candidato presidencial.

Enrique Alvarado, presidente del Tribunal Electoral Interno de Liberación, confirmó que, luego de las elecciones distritales, se presentó se presentó una impugnación contra el resultado de esta papeleta.

En tanto, Andrei Cambronero, letrado del TSE, confirmó a La Nación que el Tribunal Supremo de Elecciones no recibió recurso alguno en lo relativo a la papeleta 4 del distrito La Uruca, porque no se elevó ningún reclamo sobre esa circunscripción en específico.

Ante una consulta de este medio, la Policía Judicial indicó que no puede precisar las palabras exactas que mencionó Araya en dicho intercambio, pues el informe de investigación está en manos de la Fiscalía.

Por aparte, el regidor Rafael Ángel Ramírez dijo que la tendencia de Johnny Araya presentó el reclamo porque, en el escrutinio de votos, el TEI del PLN le estaba restando 26 votos a su tendencia.

Ante el recurso, el tribunal partidario les dio la razón y les reconoció dicha cantidad de sufragios, con lo cual la tendencia logró acreditarse dos delegados distritales en el PLN.

Según Ramírez, fue en ese contexto que se dio la conversación entre él y Araya.

Según el regidor, el alcalde no mencionó haber llamado al jerarca del TSE, sino que se refirió simplemente al “presidente del Tribunal” o al “presidente del Tribunal Interno”, sin precisar cuál de las dos expresiones fue la que usó Araya.

“Sí sí, ‘hablé con el presidente del Tribunal’, así, pero yo entendí de inmediato que había sido con el presidente del Tribunal Interno. ¿Por qué? Porque el asunto era internamente privado de Liberación”, afirmó Araya.

De acuerdo con Ramírez, el alcalde josefino llamó al presidente del TEI para preguntarle por el verdadero resultado de la papeleta 4, así como de otras papeletas, en las que, afirmó, también hubo errores de conteo. Añadió que, al mencionar la dieta, lo hizo en son de broma y refiriéndose al mismo Araya, no al presidente de ningún tribunal, como lo presume el OIJ.

“Le dije ‘está bien, que te ganaste la dieta’, pero él (Araya), no el del Tribunal Supremo ni el Tribunal de nada, sino que como nosotros los regidores lo que recibimos son dietas, yo lo que le di a entender a Johnny era que se había ganado el salario”, afirmó Araya.

Consultado por este medio, Enrique Alvarado, presidente del Tribunal Interno liberacionista, dijo que Araya nunca lo llamó en el contexto de la elección para pedirle que viera algún caso en particular.

“No recuerdo que en ningún momento me haya pedido absolutamente nada de eso, aparte de que puedo decir que a mí, es más, yo me atrevo a asegurar que a mí ningún dirigente de ningún partido me llamó para solicitarme un favor, un favor que fuera algo irregular”, enfatizó Alvarado.