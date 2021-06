Carlos Solís: Es que estos maes... es un mae nuevo. Entonces, porque ya Mario hizo una exposición y dijo que, en estos momentos, nosotros tenemos un déficit en el fondo vial, por haber ejecutado más de un 50% en medio año que estamos ejecutando, ¢40.000 millones que hemos cogido de otras fuentes y que, mantenemos en una cuenta única de Caja Única; entonces dice el carajo... muy romántico el hijueputa, dice: ‘Ves, eso es una señal de que el tema de Caja Única ha sido muy bueno para este país’. Le digo: ‘(risas) No, no, está bien. A mí me parece bien, grandioso’, porque eso ha eliminado la presión a Hacienda con nuestras platas de Fondo Vial. Pero resulta que hay un tema de legalidad que usted no... estamos cogiendo platas de otras fuentes que eran específicas, que ciertamente no se podían tocar.