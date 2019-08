“Fue presentado en un momento donde los diputados que realizaron el informe del Cementazo no pudieran apelar dicha resolución, ya que su periodo estaba por terminar, así como el del ex mandatario. Se sugiere que el informe de dichas investigaciones deberá ser presentado al plenario de la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a tres meses”, añade.