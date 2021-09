Cirujano plástico Christian Rivera será candidato presidencial por Alianza Demócrata Cristiana

Christian Rivera / FB

El cirujano plástico, Christian Rivera, será el candidato presidencial del partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), el cual es presidido por el alcalde de Cartago, Mario Redondo. Rivera fue ratificado este sábado por la Asamblea Nacional de la agrupación que, además, eligió a sus candidatos diputado para las elecciones generales 2022.

“Vivimos en la democracia más antigua y más solida de Latinoamérica. Nuestro país es ejemplo en la región; sin embargo, a cinco meses de las elecciones, al igual que muchos costarricenses no me sentía identificado con ningún partido político. Es hora de que, con valentía, me acompañen para demostrar verdaderamente la grandeza que nos mueve y la capacidad que tenemos”, indicó Rivera, en un comunicado de prensa difundido este sábado por la tarde.

Rivera también se identifica como un activista social. Es presidente de la Fundación Costa Rica Azul

La fórmula presidencial la completan el abogado David Alfaro Mata y la empresaria Jessie Murillo.

Estas son las personas que encabezarán la papeletas de diputados de ADC por provincia:

San José

Fanny Ramírez Esquivel, comunicadora política

Alajuela

David Alfaro Mata, ingeniero agrónomo y abogado

Heredia

María del Carmen Garita Araya, abogada y notaria

Cartago

Víctor Carballo Zeuli, médico

Guanacaste

Rodrigo Castro Fonseca, administrador de empresas turísticas

Puntarenas

Noel Ibo Campos Rodríguez, abogado y notario

Limón

Jéssica Hernández Solano, psicóloga